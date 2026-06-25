Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συνελήφθη στα Χανιά 38χρονος αστυνομικός μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το Cretalive, πρόκειται για υπαστυνόμο που συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, με την καταγγελία να αφορά σε ενδοοικογενειακή απειλή και λεκτική συμπεριφορά. Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας φέρεται να βρέθηκαν και κάποια υπολείμματα ναρκωτικών.

Advertisement

Advertisement

Ο συλληφθείς στο παρελθόν είχε υπηρετήσει σε στρατηγική θέση στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να εμπλέκεται σε άλλη μια υπόθεση, η οποία αφορά ασέλγεια σε ανήλικο κάτω των 10 ετών, που τελικά τέθηκε στο αρχείο.

Σημειώνεται πως τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας δεν είναι στα όρια του αυτόφωρου, όμως η υπόθεση ναρκωτικών, για την οποία επίσης συνελήφθη είναι.

Ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως στην Εισαγγελική Αρχή για να ακολουθηθούν οι περαιτέρω διαδικασίες.