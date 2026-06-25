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Μήνυμα ισχύος προς πάσα κατεύθυνση, με πυραύλους διαφόρων τύπων στον ρόλο των «αγγελιοφόρων», εξέπεμψε το Πολεμικό Ναυτικό την Τρίτη.

Εκπαιδευτικές βολές κατευθυνόμενων βλημάτων πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου, παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημητρίου Χούπη, του αρχηγού ΓΕΝ, αντιναυάρχου Δημητρίου- Ελευθερίου Κατάρα ΠΝ και του αρχηγού Στόλου, αντιναυάρχου Χρήστου Σασιάκου ΠΝ.

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Όπως ανακοινώθηκε, στις εν λόγω βολές συμμετείχαν πλοία των Διοικήσεων Φρεγατών (ΔΦΓ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτηρήσεως (ΔΠΕ) και Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), ελικόπτερα της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), καθώς και μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα σενάρια χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα σύνθετα και απαιτητικά, με τελικό αποτέλεσμα τη βύθιση των δύο στόχων.

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Εκτοξεύτηκαν βλήματα Harpoon και Exocet (αντιπλοϊκά), καθώς και Hellfire (πύραυλος αέρος- επιφανείας υψηλής ακριβείας, ευρύτερα γνωστός για τη χρήση του στα επιθετικά ελικόπτερα Apache, ωστόσο επί της προκειμένης εκτοξεύτηκε από ελικόπτερο S-70 Aegean Hawk), αλλά και κατευθυνόμενες ρουκέτες APKWS II, που εκτοξεύτηκαν από το νέο απόκτημα της Αεροπορίας Ναυτικού, τα ελικόπτερα MH-60R (Romeo).

Το ΜΗ-60R έχει ιδιαίτερα προηγμένες δυνατότητες ανθυποβρυχιακού πολέμου, και προορίζεται να αποτελέσει το ελικόπτερο που θα εξοπλίσει τις πιο σύγχρονες μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού (τις φρεγάτες FDI) αλλά και άλλες μονάδες του στόλου. Επίσης, διαθέτει δυνατότητες για επιχειρήσεις επιφανείας- επιφανείας (εναντίον εχθρικών πλοίων), καθώς και έρευνας και διάσωσης, διοικήσεως και ελέγχου, ηλεκτρονικό πόλεμο, γενική χρήση κ.α.

Η ρουκέτα APKWS II αποτελεί ένα αρκετά ιδιαίτερο όπλο, καθώς αποτελεί αναβάθμιση των κλασικών ρουκετών 70 χιλιοστών με σύστημα καθοδήγησης με λέιζερ: Πρόκειται για ένα «upgrade» που εκτοξεύει κατακόρυφα τις δυνατότητες του βλήματος, επιτρέποντας στο αεροσκάφος- φορέα να μεταφέρει μεγάλο όγκο φθηνών (συγκριτικά με άλλα όπλα) κατευθυνόμενων όπλων, ικανών για την αντιμετώπιση τόσο στόχων επιφανείας (πλοία, οχήματα, εγκαταστάσεις) όσο και ιπτάμενων στόχων, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Η τελευταία δυνατότητα κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι το γενικά χαμηλό κόστος των μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθιστά ασύμφορη την αντιμετώπισή του με «κανονικά» βλήματα αέρος- αέρος ή επιφανείας- αέρος. Αξίζει να σημειωθεί πως αμερικανικό MH-60R είχε καταρρίψει drone των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα (αν και δεν διευκρινίστηκε με τι όπλο είχε γίνει η κατάρριψη, πέραν μιας αναφοράς πως είχε χρησιμοποιηθεί ένα «κάπως αντισυμβατικό σύστημα»).