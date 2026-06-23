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Άρχισαν στις 22 Ιουνίου οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές για την τρίτη ελληνική φρεγάτα FDI (Belharra), «Φορμίων».

Η πρώτη περίοδος των δύο εβδομάδων έχει να κάνει με την ασφάλεια και την πρόωση του σκάφους. Ο «Φορμίων» αναμένεται να παραδοθεί από τη Naval Group ως το τέλος του 2026. Υπενθυμίζεται πως η πρώτη φρεγάτα της κλάσης, «Κίμων», έχει παραδοθεί ήδη. Οι θαλάσσιες δοκιμές της δεύτερης, «Νέαρχος», άρχισαν τον Φεβρουάριο, με τις δοκιμές τελικής αποδοχής και τις δραστηριότητες ετοιμότητας στη θάλασσα να αναμένεται να ολοκληρωθούν το δεύτερο εξάμηνο, με παράδοση τον Οκτώβριο του 2026. Ως προς την τέταρτη φρεγάτα, «Θεμιστοκλής», που παραγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2025, τα μπλοκ που κατασκευάζονται πλήρως από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν συναρμολογηθεί στη φρεγάτα και διαδικασίες συναρμολόγησης και εξοπλισμού συνεχίζονται εν όψει της καθέλκυσης του πλοίου, την άνοιξη του 2027. Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή της μονάδας πανοραμικού αισθητήρα και νοημοσύνης (PSIM)

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Σημειώνεται πως ο «Φορμίων» φέρει πολλά υλικά που παράγονται στην Ελλάδα, με όλα να παραδίδονται εντός χρονοδιαγράμματος από τους Έλληνες εταίρους- π.χ. AKMON (κονσόλες), METLEN (τορπιλοθύρες), KAFKAS (ηλεκτρικοί πίνακες), Marita HELLAS (σωσίβιες σχεδίες), MEVACO (εξοπλισμός θαλάσσιων συστημάτων), SALAMIS SHIPYARDS (προ-εξοπλισμένα κύτη), VIKING NORDSAFE HELLAS (RHIB).

Στο πλαίσιο του σχεδίου HIP (Hellenic Industrial Participation) που υπογράφηκε το 2022, έχουν υπογραφεί περισσότερες από 120 συμβάσεις με περίπου 70 ελληνικές εταιρείες για την κατασκευή ελληνικών και γαλλικών FDI. Πέρα από το πρόγραμμα FDI, αυτό το βιομηχανικό σχέδιο κατέστησε δυνατή την ένταξη ελληνικών εταιρειών στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group για τρέχοντα και μελλοντικά γαλλικά και εξαγωγικά προγράμματα. Ήδη 75 ελληνικές εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στην πλατφόρμα εφοδιαστικής αλυσίδας της Naval Group.