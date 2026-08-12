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Τον «κώδωνα του κινδύνου» σχετικά με την κατάσταση του πληρώματος του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln κρούουν οικογένειες στρατιωτικών και μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Οι 5.000 ναύτες και πεζοναύτες πραγματοποιούν μια αποστολή διάρκειας ρεκόρ, καθώς το σκάφος βρίσκεται εννιά μήνες στη θάλασσα, και έχει περάσει 250 ημέρες χωρίς να δέσει σε λιμάνι- διάστημα ρεκόρ για αεροπλανοφόρο στη σύγχρονη εποχή, όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα του Guardian. Δύο ΜΜΕ του ειδικού Τύπου, οι Navy Times και το Stars and Stripes, αναφέρουν ότι έχουν υπάρξει πολλαπλές απόπειρες ναυτών να πηδήξουν στη θάλασσα λόγω των συνθηκών και του στρες.

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Σύμφωνα με το Stars and Stripes, μέλη οικογενειών εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σε συνάντηση με μέλη της ηγεσίας του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στο Σαν Ντιέγκο. Μία γυναίκα είπε ότι ο σύζυγός της της είχε στείλει μήνυμα όπου έγραφε ότι «ελπίζει να μην ξυπνήσει αύριο».

Στη συνάντηση ήταν και ο υπηρεσιακός υπουργός Ναυτικού, Χανγκ Κάο. Απευθυνόμενη σε αυτόν, μια άλλη γυναίκα του είπε ότι το ναυτικό είχε «ραγίσει την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εμάς και στην ηγεσία».

Οι Navy Times έκαναν λόγο για απόπειρες αυτοκτονίας που απετράπησαν. Μία γυναίκα είπε ότι ο άνδρας της είχε προσπαθήσει να πηδήξει στη θάλασσα επειδή η παραμονή του εν πλω παρατεινόταν ξανά και ξανά. Επίσης το δημοσίευμα είχε σχόλια της συζύγου ενός άλλου ναύτη που ενεπλάκη σε άλλο περιστατικό, εμποδίζοντας ένα άλλο μέλος να πηδήξει.

Ο Μάικ Λεβίν, Δημοκρατικός στο Κογκρέσο από την Καλιφόρνια, έχει προβεί σε καταγγελίες για κακές συνθήκες στο πολεμικό πλοίο, που είναι στον 5ο μήνα πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Ο ίδιος μίλησε για μουχλιασμένα ντους, χαλασμένες τουαλέτες, ελλείψεις ζεστού νερού, σαπουνιού, οδοντόκρεμας κ.α.

Το σκάφος είχε φύγει από το Σαν Ντιέγκο στις 21 Νοεμβρίου και κανονικά πήγαινε στον Ειρηνικό, μα απεστάλη στη Μέση Ανατολή όταν άρχισε ο πόλεμος με το Ιράν. Έκτοτε, σύμφωνα με το MS Now, το 5.000 μελών πλήρωμα έχει περάσει μόλις δύο ημέρες στην στεριά, στο Γκουάμ τον Δεκέμβριο και στο Ομάν τον Ιούλιο. Η αποστολή ήταν να ολοκληρωθεί τον Μάιο, μα έχει παραταθεί λόγω της σύγκρουσης.