Εικόνα από την επίθεση στο Νοβοροσίσκ Operations Headquarters of Krasnodar Region/Handout via REUTERS

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Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU ανακοίνωσε πως οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν τρία πολεμικά πλοία κατά την επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας.

Ειδικότερα, η SBU ανέφερε μέσω Telegram πως επλήγησαν οι φρεγάτες «Ναύαρχος Έσεν» και «Ναύαρχος Μακάροφ» – αμφότερες εξοπλισμένες με πυραύλους Kalibr -, ένα σκάφος περιπολίας, ραντάρ και άλλες εγκαταστάσεις.

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«Το πλήγμα σε αυτήν τη βάση έχει στρατηγική σημασία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της SBU.

Νωρίτερα σήμερα, ο περιφερειάρχης του Κρασνοντάρ ανέφερε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 24 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων τη νύχτα που πέρασε.

⚡️ Three Russian warships hit simultaneously in the port of Novorossiysk



Satellite imagery confirms damage to the frigates Admiral Makarov and Admiral Essen — presumably around the Kalibr launchers.



A minesweeper, a patrol ship, a reconnaissance vessel and the experimental ship… pic.twitter.com/e1WQXXAWkJ — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2026

Port of Novorossiysk pic.twitter.com/tfS2DFG6bo — распад и неуважение (@VictorKvert2008) August 12, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters