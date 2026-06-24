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Ίχνη εξωγήινης τεχνολογίας στο διαστημικό αντικείμενο που είναι γνωστό ως 3I/ATLAS αναζήτησαν επιστήμονες του Ινστιτούτου SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence): Χρησιμοποιώντας το Allen Telescope Array (ATA) στο Hat Creed Radio Observatory, οι ερευνητές εξέτασαν ένα μεγάλο εύρος ραδιοσυχνοτήτων για ενδείξεις παρουσίας εξωγήινης τεχνολογίας, χωρίς (δυστυχώς ή ευτυχώς) να βρουν κάτι.

Ο 3Ι/ATLAS, που είχε εντοπιστεί τον Ιούλιο του 2025, είναι το τρίτο αντικείμενο με επιβεβαιωμένη προέλευση από άλλο αστρικό σύστημα που εντοπίζεται στο Ηλιακό Σύστημα, μετά τα 1I/’Oumuamua και 2Ι/Borisov. Η διαστρική του προέλευση καθιστά το 3I/ATLAS μια σπάνια ευκαιρία για έρευνα πάνω σε υλικά από άλλο αστρικό σύστημα και καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα πλανητικά συστήματα σχηματίζονται και εξελίσσονται.

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Αν και οι παρατηρήσεις υποδεικνύουν πως πρόκειται για φυσικής προέλευσης αντικείμενο, οι διαστρικής προέλευσης επισκέπτες αποτελούν πολύ ενδιαφέροντες στόχους για αναζήτηση «technosignatures» (ιχνών εξωγήινης τεχνολογίας), καθώς ένα τεχνητής προέλευσης αντικείμενο θα αποτελούσε ακλόνητη απόδειξη ύπαρξης εξωγήινου πολιτισμού.

«Κάποια στιγμή και τα δικά μας διαστημόπλοια Voyager θα είναι “εξωγήινα” αντικείμενα σε άλλα αστρικά συστήματα» είπε η Σοφία Σέικ, επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας. «Δεδομένου αυτού, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη φυσική κατανομή των διαστρικών αντικειμένων έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ταυτοποιήσουμε ανωμαλίες που θα μπορούσαν μία ημέρα να είναι σήματα τεχνητού διαστρικού αντικειμένου» πρόσθεσε.

Ο 3I/ATLAS μελετήθηκε για πάνω από επτά ώρες με το ΑΤΑ, καλύπτοντας φάσμα 1 με 9 gigahertz. Το εύρος αυτό επιτρέπει στους επιστήμονες να ψάξουν για ραδιοσήματα στενής μπάντας, που δεν παράγονται με φυσικό τρόπο και θα μπορούσαν να αποτελούν στοιχεία ύπαρξης τεχνολογίας. Εντοπίστηκαν περίπου 74 εκατομμύρια σήματα, και μετά από απομάκρυνση της ανθρωπογενούς παρεμβολής και φιλτράρισμα για σήματα που αντιστοιχούσαν στην κίνηση του 3Ι/ATLAS, έμειναν μόνο 200. Εν τέλει όλα διαπιστώθηκε πως προέρχονταν από την επιφάνεια της Γης ή δορυφόρους.

Αν και δεν βρέθηκαν «technosignatures», η μελέτη θέτει νέους περιορισμούς όσον αφορά στις συγκεκριμένες έρευνες. «Τα αποτελέσματα από το 3Ι/ATLAS δείχνουν πόσο ρεαλιστικό είναι το να εντοπίσεις ένα σήμα με την τεχνολογία που έχουμε σήμερα» είπε άλλη μία εκ των ερευνητών, η Βαλέρια Γκαρσία Λόπεζ. «Για αυτό είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να αναζητούμε technosignatures, ακόμα και από αντικείμενα που μπορεί να μην περιμένουμε να έχουμε σήματα» πρόσθεσε.