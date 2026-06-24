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Δυναμική «προέλαση» πραγματοποιεί η METLEN στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας, με φόντο μεγάλα προγράμματα που είναι ήδη σε εξέλιξη ή αναμένεται να αρχίσουν σύντομα, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της με τη νέα παραγωγική μονάδα της M Technologies στον Βόλο.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων ο εκτελεστικός πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, υπογράμμισε πως έχει έρθει η ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά, ενώ πρότεινε προσφορές που προβλέπουν εγχώρια παραγωγή για αμυντικά προγράμματα σε ποσοστό άνω του 25% να λαμβάνουν πρόσθετους πόντους στις σχετικές αξιολογήσεις.

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Σημειώνεται πως η METLEN έχει ήδη συμμετοχή στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI για το Πολεμικό Ναυτικό (κατασκευή βασικών τμημάτων για τις φρεγάτες για το ελληνικό και το γαλλικό πρόγραμμα) και, στο ευρύτερο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Naval Group, έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα των υποβρυχίων και των πλοίων επιφανείας- σημειώνεται πως η Naval Group έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη ναυπήγηση σύγχρονων υποβρυχίων κλάσης Orka για το πολεμικό ναυτικό της Ολλανδίας. Επίσης, η METLEN κατασκευάζει τμήματα για άρματα μάχης Leopard 2A8, στο πλαίσιο συνεργασίας με τη KNDS Deutschland και συνεργάζεται και με τις TKMS και Raytheon (συνεργασία στο πρόγραμμα των Patriot), καθώς και με την KNDS France στο πρόγραμμα του τεθωρακισμένου οχήματος μάχης (ΤΟΜΑ) VBCI Philoctetes.

Σε ελληνικό πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες, η METLEN εμφανίζεται να ενδιαφέρεται έντονα για το πρόγραμμα των νέων υποβρυχίων του ΠΝ, που αναμένεται να περιλαμβάνει τέσσερα σύγχρονα σκάφη, με ισχυρές υποψηφιότητες το γαλλικό Blacksword Barracuda (επίσης της Naval Group) και εξελιγμένες εκδόσεις των γνώριμων και επιτυχημένων Type 214 (κλάση «Παπανικολής») που διαθέτει ήδη το ΠΝ. Επίσης, η METLEN προσβλέπει ιδιαίτερα στο πρόγραμμα της «Ασπίδας του Αχιλλέα»– του θόλου αεράμυνας για την κάλυψη της ελληνικής επικράτειας, που αναμένεται να βασιστεί σε ισραηλινής προέλευσης συστήματα και θεωρείται πως θα περάσει από το ΚΥΣΕΑ τον Ιούλιο. Το πρόγραμμα υπολογίζεται ότι θα κινηθεί σε επίπεδα κοντά στα 3 δισ. ευρώ και θεωρείται κομβικής σημασίας τόσο για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας όσο και για την επανεκκίνηση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί πως η METLEN έχει υπογράψει μνημόνιο αποκλειστικής συνεργασίας με την Iveco Defence Vehicles (IDV) για την από κοινού συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ανανέωση του στόλου στρατιωτικών φορτηγών – θωρακισμένων και μη – των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η νέα μονάδα του Μ Technologies Hub είναι σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, επιταχύνοντας τον ευρύτερο επενδυτικό σχεδιασμό της εταιρείας στον τομέα της άμυνας. Το M Technologies Hub απαρτίζεται συνολικά από έξι μονάδες, συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. με δυνατότητες επεξεργασίας πρώτων υλών, κατασκευής, συναρμολόγησης και υποστήριξης σύνθετων αμυντικών εφαρμογών.Το Hub του Βόλου απασχολεί ήδη 500 υψηλής τεχνογνωσίας εργαζόμενους, ενώ στην πλήρη ανάπτυξή του αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 1.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στον Βόλο και τη Θεσσαλία.