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Ήρθε η ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο εκτελεστικός πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά τα εγκαίνια της νέας παραγωγικής μονάδας της Μ Technologies στον Βόλο- κάνοντας την πρόταση, ενώπιον του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, προσφορές που προβλέπουν εγχώρια παραγωγή για αμυντικά προγράμματα σε ποσοστό άνω του 25% να λαμβάνουν πρόσθετους πόντους στις σχετικές αξιολογήσεις.

Η τέταρτη από τις έξι μονάδες του Μ Technologies Hub τίθεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, επιταχύνοντας τον ευρύτερο επενδυτικό σχεδιασμό της εταιρείας στον τομέα της άμυνας, με ένα σύγχρονο, καθετοποιημένο αμυντικό βιομηχανικό οικοσύστημα στο κέντρο της χώρας, με τον κ. Μυτιληναίο να λέει χαρακτηριστικά πως το αμυντικό hub της METLEN δίνει στις Ένοπλες Δυνάμεις μεγαλύτερες δυνατότητες αγοράς ελληνικών αμυντικών συστημάτων. «Οι Ένοπλες Δυνάμεις, απαιτούν, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, να επενδύουν τα χρήματα του ελληνικού λαού με τον πιο σωστό και αποδοτικό τρόπο. Και θα ήθελαν -φυσικά- και ελληνικά προϊόντα. Αλλά χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των προϊόντων αυτών» είπε σχετικά.

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Το M Technologies Hub απαρτίζεται συνολικά από έξι μονάδες, συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. με δυνατότητες επεξεργασίας πρώτων υλών, κατασκευής, συναρμολόγησης και υποστήριξης σύνθετων αμυντικών εφαρμογών.Το Hub του Βόλου απασχολεί ήδη 500 υψηλής τεχνογνωσίας εργαζόμενους, ενώ στην πλήρη ανάπτυξή του αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 1.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στον Βόλο και τη Θεσσαλία. Σημειώνεται πως η METLEN συνεργάζεται ήδη με ευρωπαϊκούς και διεθνείς αμυντικούς ομίλους, όπως οι KNDS, Naval Group, TKMS και Raytheon, ενώ αναπτύσσει και νέες συνεργασίες.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος χαρακτήρισε την επιδίωξη συμμετοχής 25% της ελληνικής βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της ισχυρής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στη διασφάλιση της εθνικής μας κυριαρχίας, αλλά και στη συμβολή προς την ευρωπαϊκή ασφάλεια και αυτονομία: «Για εμάς σήμερα δεν είναι απλά τα εγκαίνια μίας ακόμα βιομηχανικής μονάδας, ενός ακόμα εργοστασίου. Είναι μέρος ενός αμυντικοβιομηχανικού οικοσυστήματος που δεν θα διακρίνεται μόνο για τις επιδόσεις του στις παγκόσμιες αγορές, αλλά θα είναι και μέρος της διευρυνόμενης συνεισφοράς της εταιρείας στην αμυντική θωράκιση της χώρας μας. Ζούμε σε μια εποχή όπου η έννοια της ασφάλειας επιστρέφει στον πυρήνα της οικονομίας και της πολιτικής καθώς οι παγκόσμιες ισορροπίες ανατρέπονται με ταχύτητα που πριν από λίγα χρόνια θα ήταν δύσκολο να προβλεφθεί. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι νέες προκλήσεις και η αναδιάταξη των διεθνών συμμαχιών έχουν δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι χώρες, οι οικονομίες και οι κοινωνίες υποχρεούνται να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους. Η Ελλάδα, η Ευρώπη αλλά και όλος ο πλανήτης βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση. Πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι, πιο αυτάρκεις και πιο ικανοί να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας σε ένα περιβάλλον όπου οι παραδοσιακές βεβαιότητες έχουν περιορισθεί».

Δένδιας: Πρέπει να δημιουργηθεί κουλτούρα στενής συνεργασίας με το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα

Εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε πως πλέον «προβάλλουμε και υλοποιούμε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Το πρώτο, το οποίο κάνουμε, είναι ότι μαθαίνουμε, διδάσκουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας, η ηγεσία διδάσκει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όχι όπως παλιά να ζητάνε την αγορά προϊόντων («θέλω ένα αεροπλάνο», «θέλω ένα καράβι»), αλλά να διατυπώνουν επιχειρησιακά προβλήματα και να ζητούν απαντήσεις από το οικοσύστημα σε αυτά τα επιχειρησιακά προβλήματα». Σχολίασε επίσης την πίεση που ασκείται πλέον από τον χρόνο όσον αφορά στην ένταξη σε υπηρεσία νέων συστημάτων: «Ένα προϊόν το οποίο σήμερα έχει αξία…μετά οκτώ-δέκα μήνες μπορεί να είναι απαρχαιωμένο…το ουκρανικό drone, το οποίο “ψαρεύτηκε” στο Ιόνιο, στις ακτές μας. Το ουκρανικό drone αυτό είναι περασμένης τεχνολογίας, ήταν με τηλεκατεύθυνση. Τώρα πια τα drones είναι με Τεχνητή Νοημοσύνη. Πόσοι μήνες είναι από όταν κατασκευάστηκε αυτό το drone; Καλούμαστε, λοιπόν, και πρέπει εδώ το νομοθετικό πλαίσιο να έχει πρόνοια αυτού του γεγονότος, να αντιμετωπίσουμε μια διαφορετική πραγματικότητα. Και πρέπει να επιτρέψουμε και το ρίσκο της αποτυχίας».

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως πρέπει να δημιουργηθεί μια κουλτούρα στενής συνεργασίας «ανάμεσα στο ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στους Έλληνες επιτελείς. Δεν είναι ντροπή, κυρίες και κύριοι, να μιλάμε με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Δεν καθιστά διαβλητούς τους υπουργούς, όταν προσπαθούν να κατευθύνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις στην κατεύθυνση της καινοτομίας που πηγαίνει ο υπόλοιπος πλανήτης».

Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Χρήστος Πελεκούδας

Όσον αφορά στην 25% συμμετοχή, είπε πως «επέβαλα με εντολή προς τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών το 25% κάθε συστήματος που δεν παράγεται από ελληνική επιχείρηση, να αφορά επένδυση στη χώρα. Κι όταν λέμε 25%, για να είμαστε συνεννοημένοι, στα προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας δεν ζητάμε μόνο υποκατασκευαστικό έργο, όπως υπήρχε παλιά σε πολύ μικρότερα ποσοστά βέβαια. Καλό είναι αυτό; Καλό είναι αυτό. Φτάνει; Όχι δεν φτάνει. Στις νέες τεχνολογίες υπάρχουν κώδικες, οι πηγαίοι κώδικες, οι αλγόριθμοι, που αν δεν τους έχεις, δεν μπορείς να εξελίξεις το προϊόν. Και άρα καθίστασαι όμηρος από προμηθευτή, ο οποίος ή το εξελίσσει ή δεν το εξελίσσει, για να σε αναγκάσει να πάρεις την επόμενη μορφή του ιδίου, πληρώνοντας από την αρχή ολόκληρο το κεφάλαιο.Άρα έχει σημασία για την Ελλάδα όταν γίνονται επενδύσεις στη χώρα, να συνοδεύονται εκεί που αυτό είναι εφικτό, δυνατό και χρήσιμο από τους πηγαίους κώδικες, ώστε να μεταφέρεται και η τεχνογνωσία στο δικό μας σύστημα, στις δικές μας δυνατότητες».

Αναφερόμενος στη νέα μονάδα της M Technologies, είπε πως για να υπάρχει ανθεκτικότητα, «πρέπει να υπάρχουν στη χώρα παραγωγικές μονάδες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν παραγωγική βάση και να δημιουργήσουν και καινοτομία, δηλαδή να ανανεώνουν το ίδιο τους το προϊόν. Να μπορούν να προσφέρουν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, συνεχώς ανανεούμενα προϊόντα για να μπορέσουν να σταθούν απέναντι στην πρόκληση… αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, και στο οποίο έχει συμμετοχή και ο Έλληνας φορολογούμενος…είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει: η δημιουργία καινοτόμων, ισχυρών ελληνικών παραγωγικών βάσεων που να μπορούν να βοηθήσουν την Πατρίδα να σταθεί όρθια στο μέλλον και στο επίπεδο της Εθνικής Άμυνας, αλλά και στο επίπεδο της εθνικής οικονομίας».

Από πλευράς του ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέδειξε τη συμβολή της επένδυσης στην ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανικής βάσης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, σημειώνοντας: «Όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, το 2019, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν στο 11%. Σήμερα βρισκόμαστε στο 17% και στόχος μας είναι να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στο 20%-21%. Η επένδυση της METLEN εδώ στον Βόλο αποτυπώνει στην πράξη την νέα πορεία. Μια επένδυση 45 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 22,5 εκατομμύρια ευρώ είναι επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές. Μια επένδυση που έχει ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης ως Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας. Εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2024 και σήμερα, σε λιγότερο από δύο χρόνια, εγκαινιάζουμε μια ολοκληρωμένη παραγωγική μονάδα».

Ο Βασίλης Τσιάμης, Chief Executive Director της M Technologies, σημείωσε πως: «Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν αναδείξει μια πραγματικότητα που γνωρίζουμε καλά στη βιομηχανία: η παραγωγική δυναμικότητα αποτελεί πλέον στρατηγικό πλεονέκτημα. Σήμερα, στην Ευρώπη και διεθνώς, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για αξιόπιστη αμυντική βιομηχανική ικανότητα. Αυτό ακριβώς φιλοδοξούμε να προσφέρουμε σε ακόμα μεγαλύτερα μεγέθη από τον Βόλο. Μια σύγχρονη αμυντική βιομηχανική πλατφόρμα με δυνατότητα να υποστηρίζει πολλαπλά και απαιτητικά προγράμματα διεθνούς εμβέλειας».

Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Χρήστος Πελεκούδας Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Χρήστος Πελεκούδας Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Χρήστος Πελεκούδας