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Μικρή βελτίωση καταγράφεται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά η εικόνα για την αγορά, η οποία εξακολουθεί να στερείται πολύτιμης ρευστότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο στα 3,55 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 168 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο. Αν αφαιρεθούν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι καθαρές οφειλές του Δημοσίου προς επιχειρήσεις και πολίτες ανέρχονται σε 2,76 δισ. ευρώ.

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Παρά τη μηνιαία αποκλιμάκωση, οι οφειλές παραμένουν υψηλότερες από τα επίπεδα του τέλους του 2025, γεγονός που σημαίνει ότι χιλιάδες επιχειρήσεις συνεχίζουν να χρηματοδοτούν στην πράξη τη λειτουργία του κράτους, περιμένοντας να εξοφληθούν για υπηρεσίες και προμήθειες που έχουν ήδη προσφέρει.

Το μεγαλύτερο βάρος εξακολουθούν να σηκώνουν τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία οφείλουν περισσότερα από 1,3 δισ. ευρώ στους προμηθευτές τους, ενώ σημαντικές υποχρεώσεις εμφανίζουν και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης. Την ίδια ώρα, οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν αυξηθεί κατά περίπου 85% μέσα σε έξι μήνες, αποτελώντας τη μεγαλύτερη επιδείνωση μεταξύ των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Η μείωση των χρεών αποτελεί θετική εξέλιξη, ωστόσο οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι απαιτείται ταχύτερη εκκαθάριση των υποχρεώσεων, καθώς οι καθυστερήσεις στις πληρωμές συνεχίζουν να επηρεάζουν τη ρευστότητα και την ομαλή λειτουργία της αγοράς.