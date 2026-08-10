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Αν ζητούσα σήμερα από δέκα Έλληνες επιχειρηματίες να μου πουν πού βλέπουν τη μεγαλύτερη ευκαιρία ανάπτυξης, οι περισσότεροι θα ανέφεραν τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή κάποια αγορά της Μέσης Ανατολής. Ελάχιστοι θα απαντούσαν Βουλγαρία, Ρουμανία ή Αλβανία.

Κι όμως, οι αριθμοί δείχνουν μια διαφορετική πραγματικότητα.

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Για δεκαετίες η εξωστρέφεια ταυτίστηκε με την αναζήτηση νέων πελατών στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Ήταν μια λογική στρατηγική. Σήμερα όμως οι κανόνες αλλάζουν. Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, η ανάγκη για ανθεκτικότερες εφοδιαστικές αλυσίδες και η στροφή προς το nearshoring επαναφέρουν τη γεωγραφία ως κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα Βαλκάνια παύουν να είναι απλώς η γεωγραφική γειτονιά της Ελλάδας. Αποτελούν μια περιοχή με αυξανόμενη οικονομική και γεωπολιτική σημασία.

Το πραγματικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν υπάρχουν ευκαιρίες στα Βαλκάνια. Το ερώτημα είναι αν οι ελληνικές επιχειρήσεις θα κινηθούν έγκαιρα ώστε να τις αξιοποιήσουν.

Γιατί τώρα;

Αν αυτή η συζήτηση γινόταν πριν από δεκαπέντε χρόνια, πιθανότατα θα είχε μικρότερη αξία. Το 2026 όμως οι συνθήκες είναι διαφορετικές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βλέπει πλέον τα Δυτικά Βαλκάνια μόνο ως υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Τα αντιμετωπίζει ως στρατηγικό χώρο για την οικονομική ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Μέσω του Growth Plan for the Western Balkans, κινητοποιούνται 6 δισεκατομμύρια ευρώ για μεταρρυθμίσεις, υποδομές, ψηφιακό μετασχηματισμό και ιδιωτικές επενδύσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι οικονομίες των Δυτικών Βαλκανίων συνεχίζουν να αναπτύσσονται με ρυθμούς που σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνουν εκείνους ώριμων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα διαθέτει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που δύσκολα μπορεί να αντιγραφεί. Βρίσκεται στο φυσικό σημείο σύνδεσης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διαθέτει μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις με τις περισσότερες χώρες της περιοχής και σημαντική τεχνογνωσία σε κλάδους όπως η ενέργεια, τα τρόφιμα, τα δομικά υλικά, η υγεία, ο τουρισμός, τα logistics και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Παρ’ όλα αυτά, μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης γύρω από την εξωστρέφεια εξακολουθεί να στρέφεται σχεδόν αποκλειστικά σε αγορές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Οι αριθμοί διαψεύδουν αυτή την αντίληψη

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη όταν εξετάσει κανείς τα στοιχεία.

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Το 2025 οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 48,6 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές εκτός πετρελαιοειδών κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό, φτάνοντας τα 36,9 δισ. ευρώ.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι τρεις βαλκανικές χώρες συγκαταλέγονται ήδη στους σημαντικότερους προορισμούς των ελληνικών προϊόντων.

Χώρα Ελληνικές εξαγωγές 2025 Θέση Βουλγαρία 3,16 δισ. € 4η μεγαλύτερη αγορά Ρουμανία 2,09 δισ. € 6η μεγαλύτερη αγορά Βόρεια Μακεδονία 1,30 δισ. € Από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η επιχειρηματική σχέση της Ελλάδας με την περιοχή δεν είναι θεωρητική. Υπάρχει ήδη και μπορεί να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο βάθος.

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Με άλλα λόγια, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν ξεκινούν από το μηδέν. Οι εμπορικές σχέσεις υπάρχουν ήδη. Αυτό που συχνά λείπει είναι η μετάβαση από την απλή εξαγωγή στη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική παρουσία.

Εδώ βρίσκεται και η ουσιαστική διαφορά. Οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν τις εξαγωγές ως μια μεμονωμένη εμπορική πράξη. Τις αντιμετωπίζουν ως το πρώτο βήμα μιας στρατηγικής τοποθέτησης σε μια αγορά με προοπτικές δεκαετιών.

Δεν υπάρχουν «τα Βαλκάνια». Υπάρχουν διαφορετικές αγορές.

Όποιος έχει επιχειρήσει να δραστηριοποιηθεί στην περιοχή γνωρίζει ότι η Βουλγαρία δεν μοιάζει με τη Σερβία και η Αλβανία δεν λειτουργεί όπως η Ρουμανία. Κάθε αγορά έχει τη δική της δυναμική, τις δικές της ιδιαιτερότητες και απαιτεί διαφορετική στρατηγική.

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Η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Αλβανία και οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής διαφέρουν ως προς το θεσμικό πλαίσιο, το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, την καταναλωτική συμπεριφορά και την επιχειρηματική κουλτούρα. Η εφαρμογή της ίδιας στρατηγικής σε όλες τις αγορές είναι συνήθως η συνταγή της αποτυχίας.

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Το αποδεικνύει και η πορεία ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στην περιοχή. Από τον τραπεζικό και ενεργειακό κλάδο μέχρι τα τρόφιμα, τα δομικά υλικά, τις τηλεπικοινωνίες και τη φαρμακοβιομηχανία, αρκετές ελληνικές εταιρείες απέδειξαν ότι τα Βαλκάνια δεν αποτελούν μια «δοκιμαστική» αγορά. Αποτελούν έναν χώρο όπου μπορούν να αναπτυχθούν μακροχρόνιες επενδύσεις, να δημιουργηθούν ισχυρά δίκτυα συνεργασίας και να αποκτηθεί ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το δίδαγμα είναι απλό. Δεν αρκεί ένα καλό προϊόν. Απαιτείται βαθιά κατανόηση κάθε αγοράς.

Το πρόβλημα δεν είναι οι αγορές. Είναι η στρατηγική.

Όταν ελληνικές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν στα Βαλκάνια, συνήθως δεν φταίει η αγορά. Φταίει η στρατηγική με την οποία εισέρχονται σε αυτήν.

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Συχνά οι εξαγωγές αντιμετωπίζονται ως μια αποσπασματική εμπορική δραστηριότητα και όχι ως μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Υποτιμάται η σημασία της τοπικής παρουσίας, της επιλογής αξιόπιστων συνεργατών και της συστηματικής κατανόησης της αγοράς. Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται η ίδια εμπορική πολιτική σε διαφορετικές χώρες, αγνοώντας ότι κάθε αγορά λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες.

Στα Βαλκάνια η εμπιστοσύνη εξακολουθεί να αποτελεί επιχειρηματικό κεφάλαιο. Οι προσωπικές σχέσεις, η συνέπεια και η φυσική παρουσία συνεχίζουν να έχουν βαρύτητα.

Οι επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουν τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι απαραίτητα εκείνες που θα πραγματοποιήσουν τις περισσότερες εξαγωγές. Θα είναι εκείνες που θα επενδύσουν στην τοπική παρουσία, θα δημιουργήσουν δίκτυα συνεργασίας και θα αποκτήσουν βαθιά γνώση της αγοράς πριν αυτή γίνει πεδίο ακόμη εντονότερου διεθνούς ανταγωνισμού.

Η Ελλάδα πρέπει να ξανακοιτάξει τον χάρτη

Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν τα Βαλκάνια έχουν προοπτικές. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα αξιοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που της προσφέρει η γεωγραφική της θέση.

Για πολλά χρόνια θεωρούσαμε σχεδόν αυτονόητο ότι οι μεγαλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο μακριά. Σήμερα, όμως, η διεθνής οικονομία κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, η ταχύτητα λήψης αποφάσεων, η περιφερειακή συνεργασία και η δυνατότητα φυσικής παρουσίας αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να εξελιχθεί σε επιχειρηματικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό, όμως, δεν θα προκύψει αυτόματα. Προϋποθέτει μια διαφορετική αντίληψη για την εξωστρέφεια: λιγότερη έμφαση στη γεωγραφική απόσταση και περισσότερη έμφαση στη στρατηγική αξία κάθε αγοράς.

Η ιστορία της επιχειρηματικότητας δείχνει ότι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες σπάνια αξιοποιούνται όταν έχουν γίνει πλέον προφανείς. Ανταμείβουν όσους διακρίνουν νωρίς τις μεταβολές του περιβάλλοντος και επενδύουν πριν από τους υπόλοιπους.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να ανακαλύψει μια νέα αγορά. Χρειάζεται να ανακαλύψει ξανά τη γεωγραφική της θέση.

Οι μεγαλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες δεν βρίσκονται πάντοτε στην άλλη άκρη του κόσμου. Συχνά βρίσκονται πολύ πιο κοντά απ’ όσο πιστεύουμε. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα το αποκτήσουν όσοι το αντιληφθούν πρώτοι.