Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πλήρως αυτόνομα drones, εξοπλισμένα με τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιήθηκαν σε δοκιμή πριν από δύο χρόνια για την εξόντωση στρατιωτών στο πεδίο της μάχης.

Ο κατασκευαστής Αλεξάντερ Κοχανόφσκι επιβεβαίωσε τη χρήση δέκα drones τύπου Terminator που εντόπιζαν και αναχαιτίζαν στόχους χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση ή σύνδεση.

Η συγκεκριμένη δοκιμή πραγματοποιήθηκε από ουκρανική στρατιωτική μονάδα κοντά στο Μπαχμούτ και το Τσάσιβ Γιαρ κατά τη διάρκεια αντεπίθεσης.

Παρά την απαγόρευση της ουκρανικής κυβέρνησης για χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο τελικό στάδιο αναχαίτισης, οι συζητήσεις για τη χαλάρωση των κανόνων συνεχίζονται.

Σύμφωνα με αναφορές, οι δυνατότητες των drones στην αναγνώριση και προσβολή στόχων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται συνεχώς στο πολεμικό μέτωπο.

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Πλήρως αυτόνομα drones, τα οποία δεν ήταν υπό την επίβλεψη ανθρώπου χειριστή, σκότωσαν πρώτη φορά στρατιώτες στο πεδίο της μάχης στο πλαίσιο δοκιμής που έλαβε χώρα πριν δύο χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα του New Scientist, που επικαλείται υψηλόβαθμο στέλεχος τηςουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο της δοκιμής αυτής, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν μεμονωμένη, χρησιμοποιήθηκαν 10 drones «Terminator» (Εξολοθρευτής), ελέγχονταν από Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), στην πρώτη γραμμή του μετώπου του πολέμου της Ουκρανίας, και σκοτώθηκαν Ρώσοι στρατιώτες.

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«Το δοκιμάσαμε» είπε ο κατασκευαστής drones Αλεξάντερ Κοχανόφσκι, που παρείχε τη σχετική τεχνολογία και μίλησε στο New Scientist στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου. «Είναι μια δοκιμή. Δεν την εφαρμόσαμε ποτέ (ευρύτερα)».

Η δοκιμή αυτή έλαβε χώρα πριν από δύο χρόνια και περιελάμβανε τετρακόπτερα (quadcopters) τα οποία ήταν προγραμματισμένα να πετάξουν προς το μέτωπο, καλύπτοντας 3-5 χλμ γύρω στα 10 λεπτά και μετά να ενεργοποιήσουν κατάσταση λειτουργίας «Εξολοθρευτή» (Terminator mode) όπου ένα μοντέλο ΑΙ αναζητεί και αναχαιτίζει στόχους. «Απλώς το εκτοξεύουμε και ξέρουμε ότι τα πάντα θα πεθάνουν- ό,τι βρεθεί εκεί, στη συγκεκριμένη περιοχή, θα πεθάνει» είπε ο Κοχανόφσκι. «Δεν υπάρχει καμία σύνδεση με το drone, δεν μπορείς να δεις βίντεο, τίποτα…ό,τι δει θα σκοτωθεί».

Στη συνέχεια απεστάλησαν στην περιοχή drones που ελέγχονταν από ανθρώπους, για να διαπιστωθεί τι έγινε. Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν «καναδύο στρατιώτες, ένα φορτηγό» είπε ο Κοχανόφσκι. Αν και δεν υπάρχει καταγραφή των drones να επιτίθενται σε αυτούς τους στόχους, το συμπέρασμα ήταν πως οι στρατιώτες σκοτώθηκαν από αυτά. Ο ίδιος είπε ότι δεν το επέβλεψε προσωπικά, μα διεξήχθη από μια μονάδα κοντά στο Μπαχμούτ και το Τσάσιβ Γιαρ στο πλαίσιο μιας ουκρανικής αντεπίθεσης.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στη συγκεκριμένη συνέντευξη Τύπου έλεγαν πως η ουκρανική κυβέρνηση απαγορεύει τη χρήση ΑΙ στο τελικό στάδιο της αναχαίτισης στόχων, αλλά χρησιμοποιείται ΑΙ σε πολλά σημεία της διαδικασίας από πολλές συσκευές. Κατά τον Κοχανόφσκι η κυβέρνηση γνωρίζει τις αυξανόμενες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και είναι σε συνομιλίες με αμυντικές βιομηχανίες όσον αφορά στο αν οι κανόνες θα έπρεπε να «χαλαρώσουν».

Το 2023 υπήρχαν αναφορές πως ουκρανικά drones με ΑΙ εντόπιζαν και έπλητταν στόχους χωρίς ανθρώπινη βοήθεια, ωστόσο χρησιμοποιούνταν κατά οχημάτων και όχι πεζικού- ενώ δεν είχαν αναφερθεί ανθρώπινες απώλειες.

Russian sources claim Ukraine has begun using updated tactical FPV drones with combat AI, citing signs of auto-guidance on facial contours and a matching thermal trace loaded into the UAV’s onboard memory. #Ukraine pic.twitter.com/1pHEudwrEV Advertisement May 18, 2026

Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως, σύμφωνα με δημοσίευμα του Forbes, Ρώσοι bloggers στρατιωτικών θεμάτων προειδοποιούν για έναν νέο τύπο ουκρανικού drone FPV (first person view) με δυνατότητες θερμικής απεικόνισης και ΑΙ που μπορεί να εντοπίζει το πρόσωπο του στόχου και να εκτοξεύει βλήμα υψηλής ταχύτητας εναντίον του. Σε σχετικό βίντεο φαινόταν ένας Ρώσος στρατιώτης να σκοτώνεται από βολή ακριβείας στο κεφάλι από drone, με άλλο ένα βίντεο να επιβεβαιώνει τον θάνατό του.

Αν και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί πως ισχύει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον, ως ενισχυόμενη τάση, είναι γνωστό πως δυνατότητες ΑΙ συναντώνται πλέον σε πολλά drones στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων και ως αντίμετρο σε ισχυρές παρεμβολές (ώστε το drone να μπορεί να συνεχίζει να είναι αποτελεσματικό). Επίσης, έχει δηλωθεί ξεκάθαρα πως η εξόντωση Ρώσων στρατιωτών είναι μεγάλη προτεραιότητα για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις- για την ακρίβεια, να τίθενται εκτός μάχης Ρώσοι στρατιώτες ταχύτερα από ό,τι αναπληρώνονται οι απώλειες στις τάξεις τους μέσω στρατολόγησης. Θεωρείται πως τα «drone kills» έχουν αυξηθεί σημαντικά, κάτι που επισημαίνουν και ρωσικές πηγές. Γενικότερα πάντως, κατά κανόνα τα drones λειτουργούν πέφτοντας πάνω στους στόχους τους και πυροδοτώντας τα εκρηκτικά τους, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η κανονική εκπαίδευση στα όπλα υπαγορεύει στόχευση στον κορμό για μεγαλύτερη πιθανότητα να χτυπηθεί ο στόχος (κατά κανόνα μόνο οι ελεύθεροι σκοπευτές επιδιώκουν βολές στο κεφάλι).

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