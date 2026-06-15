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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ζουν στιγμές απόλυτης ευτυχίας μετά τον ερχομό της δεύτερης κόρης τους, η οποία γεννήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026.

Λίγες ημέρες μετά το εξιτήριό της από το μαιευτήριο, η Αλεξάνδρα Νίκα απολαμβάνει τις πρώτες στιγμές με το νεογέννητο στο σπίτι, έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια και αγαπημένα πρόσωπα. Παράλληλα, η μικρή έχει ήδη δεχτεί πολλά όμορφα δώρα.

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Ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισαν τα ιδιαίτερα φορεματάκια που της χάρισε η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Σίλια Κριθαριώτη. Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο στο Instagram, παρουσιάζοντας τα κομψά παιδικά ρούχα που προορίζονται για τη νεογέννητη κόρη της.

«Ροζ φιόγκοι, μικροσκοπικά φορέματα και τόση αγάπη. Ευχαριστώ Σίλια Κριθαριώτη για αυτά τα όμορφα δώρα για το κοριτσάκι μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, εκφράζοντας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για την όμορφη χειρονομία.

«Ήμουν λίγο πιο προετοιμασμένη αυτή φορά γιατί το έχω ξαναπεράσει. Αλλά εντάξει, είχαμε τον εξαιρετικό μας γιατρό μαζί και πήγαν όλα ομαλά. Είχα άγχος όπως όλες οι μαμάδες, αλλά πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ συγκινημένη και ευτυχισμένη που έχουν και τα δυο παιδιά μας υγεία… Ο Κωνσταντίνος ήταν δίπλα μου…

Έχουμε πει κάτι στον γιο μας για τη μικρή, αλλά δε ξέρουμε ακόμα τι καταλαβαίνει. Θα δούμε πώς θα πάει… Είμαι με τρεις ώρες ύπνο αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν έχει σημασία αυτό. Νομίζω ότι η μικρή μοιάζει και στους δυο. Ήθελα πάντα να γίνω μανούλα. Ο Κωνσταντίνος είπε στη μαμά μου ότι θα πάρει το όνομά της η μικρή και συγκινήθηκε, την πήρε και μέσα από το μαιευτήριο και έκλαιγε… Η κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική, νομίζω όμως ότι γενικά θέλει ηρεμία, πίστη και καλή διάθεση», εξομολογήθηκε η Αλεξάνδρα Νίκα βγαίνοντας από το μαιευτήριο.