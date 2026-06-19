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Απών από τα φετινά Mad VMA ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Οι λόγοι της απουσίας του ήταν οικογενειακοί, καθώς ο τραγουδιστής και η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νίκα, καλωσόρισαν τη Δευτέρα (08.06.2026) το δεύτερο παιδί τους, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Ο Αργυρός εξηγεί γιατί δεν πήγε στα φετινά MAD VMA

Σε δηλώσεις του στο Mad την Παρασκευή (19.06.2026), ο δημοφιλής καλλιτέχνης εξήγησε πως οι νέες οικογενειακές του υποχρεώσεις στάθηκαν το εμπόδιο για να παρευρεθεί στη διοργάνωση, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει για τη βράβευση του κομματιού “Νερό”, που προέκυψε από τη συνεργασία του με τον Noizy.

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«Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε καλά. Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων φέτος δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι εκεί κοντά σας, για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Θα ήθελα να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε για τη μουσική μου. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το βραβείο, για το “Νερό”.

Ένα ευχαριστώ να πω στον φίλο μου τον Noizy, που αυτό το τραγούδι βγήκε τελείως αυθόρμητα, τελείως ειλικρινά, μέσα σε μία μέρα, σε ένα στούντιο που καθόμασταν μαζί με τον Noizy και λέγαμε πώς θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τους δύο πολιτισμούς. Και νομίζω ότι βρήκαμε έναν τρόπο, για να τον διασκεδάσουμε πάνω απ’ όλα σαν δύο λαοί», δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Σας στέλνω την αγάπη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζετε τη μουσική μου. Δεν θα σταματήσω ποτέ να δίνω τον εαυτό μου και την καρδιά μου μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτή τη διαδρομή, τη μουσική διαδρομή, και την επόμενη φορά θα είμαι και πάλι δίπλα σας. Και πάλι ευχαριστώ», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.