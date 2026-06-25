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Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Αλεξάνδρα Νίκα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τον γιο και τη νεογέννητη κόρη της.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ανάρτησε ένα Instagram story, μέσω του οποίου έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από την καθημερινότητά της ως μητέρα δύο παιδιών. Στο στιγμιότυπο, η ίδια κρατούσε στην αγκαλιά της τον μικρό Βασίλη, ενώ η νεογέννητη κόρη της, η οποία θα πάρει το όνομα Μιράντα, βρισκόταν μέσα στο καρότσι της. Η φωτογραφία είχε τραβηχτεί σε κήπο.

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Το ζευγάρι έγινε για πρώτη φορά γονείς τον Νοέμβριο του 2024, όταν ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Βασίλης. Στις 8 Ιουνίου 2026 υποδέχτηκαν και το δεύτερο παιδί τους, την κόρη τους. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 11 Ιουνίου, η Αλεξάνδρα Νίκα πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο, έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της.

Ο τραγουδιστής είχε μιλήσει δημόσια για τη γέννηση της κόρης τους, λέγοντας: «Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο. Ήμουν σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, δεν γινόταν να το χάσω αυτό».

Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Νίκα είχε δηλώσει: «Είμαι πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη. Είμαι με τρεις ώρες ύπνο, αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν έχει σημασία αυτό».