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Δεν ξεκουράστηκε και πολύ τις προηγούμενες μέρες η Ζήνα Κουτσελίνη αφού πέρασε όλο το Σάββατό της στα Studio Pro κάνοντας δοκιμαστικά για τη νέα της πρωινή εκπομπή στο STAR που θα έχει κοινωνικό αλλά και έντονα ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Σε αντίθεση με όσα είχαν ακουστεί, η ομάδα της Ζήνας Κουτσελίνη δεν είχε κλειδώσει αφού η ίδια ήθελε να δει αν υπάρχει χημεία μεταξύ των συντελεστών μπροστά στον φακό. Από δοκιμαστικό πέρασαν πάντως και δημοσιογράφοι που δεν έχουν ξανακάνει τηλεόραση καθώς η Ζήνα θέλει να επενδύσει και σε νέα πρόσωπα όπως έχει κάνει με επιτυχία στο παρελθόν δημιουργώντας ομάδες που άφησαν έντονο αποτύπωμα στην ψυχαγωγία.

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Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η Ζήνα Κουτσελίνη δεν ήταν μόνη της εκεί αλλά μαζί της βρέθηκε και η πρώην αρχισυντάκτρια της Ελένης Μενεγάκη, Ελένη Γελαλή…

Η Ζήνα Κουτσελίνη έχει κάνει πρόταση στον Γρηγόρη Γκουντάρα για τη νέα της εκπομπή.

Σήμερα, Δευτέρα, είναι προγραμματισμένη η κρίσιμη σύσκεψη των διοικητικών στελεχών του OPEN σχετικά με το νέο ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού και όλοι εύχονται να δοθούν τα χρήματα που χρειάζονται για να μπορέσει ο νέος διευθυντής προγράμματος, Θέμης Μάλλης, να υλοποιήσει κάποιες, έστω, από τις ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχει κάνει εδώ και καιρό.

Πολύ ενοχλημένη εμφανίστηκε η Αφροδίτη Γραμμέλη το πρωί της Δευτέρας μετά από δημοσίευμα που η ίδια αισθάνθηκε ότι έθιξε τον επαγγελματισμό της. Αφορμή στάθηκε η απουσία της από την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου την Κυριακή. Σύμφωνα με το άρθρο η δημοσιογράφος δεν απαντούσε στις κλήσεις των συνεργατών της και αναγκάστηκαν να την αντικαταστήσουν τελευταία στιγμή με τη Νάντια Ρηγάτου.

«Παρακαλώ άμεσα για την αποκατάσταση του ψευδούς δημοσιεύματος καθώς θα προχωρήσω σε νομικές ενέργειες για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο σταθμός, η παραγωγή και η ομάδα μου ήταν ενήμεροι από πολύ νωρίς για το πρόβλημα υγείας που είχα και με ταλαιπωρεί ακόμη. Ως εδώ με τις επιθέσεις» έγραψε η Αφροδίτη Γραμμέλη αποκαλύπτοντας σε δεύτερο story τη συνομιλία που είχε με στέλεχος της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα»

Χωρίς να μπορεί να πει κάποιος αν συνδέεται με την απουσία της, η χτεσινή πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 έκανε αρνητικό ρεκόρ τηλεθέασης στο κοινό 18-54 με 3,8%, όταν απέναντι το δίδυμο Κωνσταντάρα- Μαλέσκου στο OPEN έκανε 3,4% με τον Νίκο Μάνεση να οδηγεί την κούρσα με 17,6% και τη Σίσσυ Χρηστίδου να ακολουθεί με 11,3%.