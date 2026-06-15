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Πανικός επικράτησε το πρωί της Κυριακής (14.06.2026) στο ράλλυ Δωδώνης, όταν ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός διαδρομής, με συνέπεια να τραυματιστεί ένα άτομο.

Όλα έγιναν στην πρώτη ειδική διαδρομή όταν οι θεατές είδαν ένα αγωνιστικό να βγαίνει από την πορείας του και να έρχεται κατά πάνω τους.

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Από τον πανικό που δημιουργήθηκε τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένα αγοράκι εννέα ετών που παρακολουθούσε τον αγώνα. Tο παιδί παρέλαβε ο πατέρας του και το μετέφερε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος μίλησε στο Live News για τα όσα συνέβησαν: «Έφυγε το αυτοκίνητο απ’ τον δρόμο και ήρθε και σταμάτησε μπροστά μας. Και απλά όπως καθόταν ο μικρός στην καρέκλα, γύρισε η καρέκλα. Καθόμασταν στην άκρη. Απλά έφυγε το αυτοκίνητο και ήρθε πάνω μας. Έρχεται από ύψωμα και κατεβαίνει σε μας. Σταμάτησε μπροστά μας και απλά τον ακούμπησε λίγο με την πόρτα, και έπεσε, και γύρισε η καρέκλα που καθόταν.

»Προληπτικά μας έστειλαν στο νοσοκομείο, μας έλεγξε ο γιατρός της διοργάνωσης και απλά μας είπε ότι προληπτικά αν θέλουμε να πάμε στο νοσοκομείο. Το παιδί είναι μια χαρά. Κανένα λάθος από κανέναν, ήταν να γίνει, έγινε».