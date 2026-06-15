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Πολύς λόγος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για τις σχέσεις ανάμεσα στους δύο πετυχημένους παρουσιαστές του ΑΝΤ1, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιάγκα. Το πρωί της Δευτέρας, μετά την προβολή των δηλώσεών του πρώτου στον αέρα της εκπομπής του δεύτερου, ζήτησε να παρέμβει τηλεφωνικά για να εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε. Στον διάλογο που ακολούθησε, με τους δύο άντρες να μιλάνε αρχικά ο ένας πάνω στον άλλον, οι αιχμές από τη μεριά του Γρηγόρη δεν έλειψαν.

Η αρχική δήλωση του Αρναούτογλου που προκάλεσε τη διαφωνία του Λιάγκα

«Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ψυχαγωγία και δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν πάρα πολλοί» είπε ο Γρηγόρης Αρναούγλου. «Θα με βρίσκουν απέναντι κάποιοι που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δέχομαι την ενημέρωση στο επίπεδο που πρέπει να υπάρχει, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που την κάνουν πάρα πολύ καλά, δε μου αρέσει ο αχταρμάς, και όπως ακριβώς θέλω να υπάρχει η ενημέρωση θέλει να δει, άλλο ένα 50% χρειάζομαι ψυχαγωγία. Αυτή τη στιγμή ψυχαγωγία δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι είναι 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία και το θεωρώ άδικο».

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Γιώργος Λιάγκας: «Ο Γρηγόρης κάνει λάθος»

O Γιώργος Λιάγκας, έσπευσε αμέσως να διαφωνήσει με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Θεωρώ ότι μέσα στο μυαλό του, είτε ο ίδιος το έχει κάπως λάθος, είτε του το έχουν πει έτσι να είναι λάθος. Από πού είδε ότι στην ελληνική τηλεόραση υπάρχει 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία; Να το κοιτάξει πραγματικά. Υπάρχει 90% –αν όχι 90%, σίγουρα 75-80%– ψυχαγωγία, και 20% ενημέρωση. Και είναι απλά τα πράγματα.

Αν δεν υπήρχε η οδηγία από το ΕΣΡ ότι, για να έχεις πανελλαδική άδεια πρέπει να έχεις συγκεκριμένης διάρκειας ενημερωτικές εκπομπές, τα κανάλια θα επέλεγαν να έχουν μόνο ψυχαγωγία, γιατί μόνο η ψυχαγωγία φέρνει λεφτά. Καμία ειδησεογραφική εκπομπή δεν έχει φέρει λεφτά ποτέ. Μικρά λεφτά μπορείς να φέρεις από διαφημίσεις. Το πρόγραμμα που βάζει τα κανάλια “μέσα” θεωρητικά, είναι το δελτίο ειδήσεων. Για να έχεις ένα αξιόμαχο δελτίο ειδήσεων, πληρώνεις ανθρώπους για να κάνεις μία ώρα πρόγραμμα χωρίς διαφημίσεις.

Ψυχαγωγία, για να το λύσουμε, σημαίνει: κάνω σίριαλ, είναι ψυχαγωγία. Κάνω παιχνίδια, είναι ψυχαγωγία. Κάνω σόου, ψυχαγωγία. Κάνω συνεντεύξεις, ψυχαγωγία. Ή κάνω ταξιδιωτικά, όλα αυτά είναι ψυχαγωγία. Το 80% του προγράμματος στις τηλεοράσεις είναι ψυχαγωγία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι το 80% ενημέρωση. Επίσης, διαφωνώ στο ότι πάει καλά ό,τι έχει χαρά.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη σύντροφό του Νάνσυ Αντωνίου.

Καθώς ο Γιώργος Λιάγκας συνέχιζε τον μονόλογό του, ενημερώθηκε ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε ζητήσει να βγει στον αέρα.

«Είσαι ο άνθρωπος που δεν σταματάς για δήλωση στην κάμερα. Έχω δώσει φέτος 6 δηλώσεις στην εκπομπή σου, έχεις κάνει 2 συνδέσεις με το ραδιόφωνο και δεν σταματάς να βοηθήσεις άλλες τηλεοπτικές εκπομπές ούτε με μία δήλωση. Είσαι ακριβοθώρητος, ζητάς να βοηθήσει η τηλεόραση την τηλεόραση και δεν σταματάς να πεις μια κουβέντα» του είπε, μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ενώ τον “κατηγόρησε” ότι προωθεί πολύ τα vidcast μέσα από την εκπομπή του, που είναι ουσιαστικά ο εχθρός της τηλεόρασης.

«Και μου λες, ότι δεν μπορείτε, αυτή τη στιγμή, να δημιουργήστε πρωτογενές υλικό. Τι λες Γιώργο; Να, να σου πω, εγώ, πόσο πρωτογενές υλικό, με δύο ρεπόρτερ, μπορούμε, αυτή τη στιγμή. Κι εγώ σου ξαναλέω, “άντε και τα παίζουμε τα προγράμματα του αλλουνού”. Η μία εκπομπή παίζει την απέναντι. Για ποιο λόγο που το έχουμε ξαναπεί και το έχεις δεχτεί και εσύ ο ίδιος, ότι είναι λάθος που η τηλεόραση παίζει τα vidcast; Για ποιο λόγο, λοιπόν, συνεχίζουμε και κάνουμε αυτό το πράγμα;» τον ρώτησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Όταν εσύ παίζεις μια δολοφονία, και μου βγάζεις τον ξάδερφο, και το πόσα εκατοστά ήταν το μαχαίρι. Μη θέλεις, σε δυο δευτερόλεπτα, εγώ μετά να γελάσω που μου δείχνεις το γάμο της Δανάης Μπάρκα. Δεν θα γελάσω, ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα» συμπλήρωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Δεν επιβεβαιώνονται προς το παρόν οι φήμες που θέλουν τη Σάσα Σταμάτη να βρίσκεται ξανά σε συζητήσεις με τον Γιώργο Λιάγκα.

Την Τρίτη το κρίσιμο ραντεβού του Γιώργου Λιάγκα

Λεπτομέρεια (που ίσως κάνει τη διαφορά): Ολα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν έχει κρύψει τη διάθεσή του να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη με ένα ζωντανό ψυχαγωγικό πρόγραμμα και ο Γιώργος Λιάγκας δεν έχει ανανεώσει ακόμα το συμβόλαιό του με τον ΑΝΤ1. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο τελευταίος έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τη διοίκηση του ΑΝΤ1 το μεσημέρι της Τρίτης. Δεύτερη “λεπτομέρεια”: Άλλες πηγές αναφέρουν πως την επόμενη σεζόν το late night show του Γρηγόρη θα προβάλλεται μόνο μία φορά την εβδομάδα ενώ ο Γιώργος Λιάγκας διαπραγματεύεται και δεύτερη εκπομπή με τον σταθμό, που θα μπει πιθανότατα στην μεταμεσονύχτια ζώνη….