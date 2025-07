Η αντιμετώπιση επιθέσεων μεγάλων αριθμών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με αποτελεσματικό και συνάμα χαμηλού κόστους τρόπο είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης στρατιωτικής επιστήμης και τεχνολογίας, με πολλές «οδούς» να εξετάζονται πάνω σε αυτό, από παρεμβολές μέχρι φθηνά μέσα «hard kill»- και εικόνες αμερικανικών F-15 που κυκλοφόρησαν πρόσφατα εντάσσεται ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τη χρήση του F-15E Strike Eagle με κατευθυνόμενες ρουκέτες στη Μέση Ανατολή, αναρτώντας φωτογραφία online: Το μαχητικό φαίνεται να φέρει έξι ατρακτίδια, συν πυραύλους AIM-9X και ΑΙΜ-120.

U.S. Air Force F-15E Strike Eagle in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/xxg6F6LlqB