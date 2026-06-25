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«Έχω να πω κάτι για αυτή τη γυναίκα, ότι κανονικά θα έπρεπε να κάνει τον σταυρό της που δεν την έχει σφάξει όσα χρόνια είναι μαζί, που δηλώνει 20 χρόνια και όχι να βγαίνει να βρίζει την αδελφή μου» είπε ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στον ΑΝΤ1 σχετικά με τη σύζυγο του 43χρονου Σκοπιανού.

Ο 43χρονος καθ’ομολογίαν δολοφόνος απολογείται την Παρασκευή. Όσον αφορά στο αν είχε συναναστροφές μαζί του, ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη απάντησε «όχι, εγώ τον γνώρισα δύο μήνες, τρεις πριν που του έδωσε προφανώς η αδελφή μου το τηλέφωνο μου και με ρώτησε κάτι για το αυτοκίνητό του». Ερωτηθείς για το αν η αδελφή του στεναχωριόταν, είπε «το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν στεναχωρημένη γιατί έβλεπε λερωμένο το σπίτι κλπ».

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Σχετικά με το αν του είχε πει αν τον φοβόταν, απάντησε «όχι και ίσα ίσα θεωρούσα ότι έχουν και καλές σχέσεις, γιατί ερχόταν η γυναίκα του αυτονού στο σπίτι, στο πατρικό που ήμασταν όλοι μαζί και έβγαινε η αδελφή μου έξω να ανταλλάξουν λογαριασμούς και φακέλους».