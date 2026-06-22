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Ο δράστης παραδέχτηκε ότι η δολοφονία διαπράχθηκε στις 30 Μαΐου μετά από έντονη αντιπαράθεση στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της γυναίκας προκλήθηκε από συντριπτικό κάταγμα κρανίου που δέχτηκε από χτύπημα με κούτσουρο.

Μετά την πράξη του, ο 43χρονος προέβη σε ενέργειες συγκάλυψης, όπως ο καθαρισμός του χώρου και η απόρριψη προσωπικών αντικειμένων του θύματος σε κάδους απορριμμάτων.

Επιπλέον, πραγματοποίησε ανάληψη χρημάτων από την τραπεζική κάρτα της γυναίκας για να προσομοιώσει εικόνα ληστείας.

Ο δράστης μετέφερε τη σορό με το όχημά του και την έθαψε σε αυτοσχέδιο λάκκο, ενώ παράλληλα διατηρούσε την καθημερινή του δραστηριότητα για να μην κινήσει υποψίες.

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Η ομολογία του 43χρονου ήταν αυτή που ξετύλιξε το κουβάρι της υπόθεσης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, οδηγώντας τις Αρχές στη σορό της άτυχης γυναίκας, η οποία είχε βρεθεί σε χωράφι, μόλις πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου έζησε τις τελευταίες της στιγμές.

Στη συνομιλία του με τον αδελφό της 45χρονης, ο 43χρονος εμφανίζεται να δηλώνει τρομοκρατημένος και να εύχεται να υπάρξει μια διαφορετική εξέλιξη. «Σου λέω έχω τρομοκρατηθεί για τα καλά μιλάμε. Εκεί πέρα που είχαμε μια ήρεμη ζωή κάθε καλοκαίρι, το ένα, το άλλο… Εύχομαι και τώρα κάποιος να με πάρει τηλέφωνο και να μου πει “τη βρήκανε, ηρέμησε”», ακούγεται να λέει.

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Ο αδελφός της Σταυρούλας του απαντά πως όλοι αυτό θέλουν, ενώ ο 43χρονος συνεχίζει: «Ό,τι νεότερο χτύπα ρε φίλε. Να ηρεμήσουμε. Είμαστε κι εγώ και η γυναίκα μου άνω κάτω».

«Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να με πάρεις τηλέφωνο και να μου πεις ότι τη βρήκανε, παρά όλο τον κόσμο να μου φέρουν μπροστά μου. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, θέλω μια ήσυχη ζωή και την υγεία μου», φέρεται να ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το μοιραίο χτύπημα ήταν αυτό που δέχτηκε η 45χρονη στο κεφάλι με κούτσουρο, προκαλώντας συντριπτικό κάταγμα κρανίου και εκτεταμένη αιμορραγία. Οι δύο μαχαιριές στον θώρακα δεν έπληξαν ζωτικά όργανα και δεν ήταν αυτές που προκάλεσαν τον θάνατό της.

Όπως φέρεται να υποστήριξε ο 43χρονος στους αστυνομικούς, όλα συνέβησαν στις 30 Μαΐου, όταν η Σταυρούλα πήγε στο σπίτι του περίπου στις 16:20 προκειμένου να κάνει την επιθεώρηση του ακινήτου, όπως προβλεπόταν από το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει.

«Όταν ήρθε μου χτύπησε την πόρτα και με πήρε και τηλέφωνο, αλλά δεν το σήκωσα και της άνοιξα. Όταν μπήκε με ρώτησε αν θέλω να βγάλει τις παντόφλες. Άφησε σακούλες με αυγά και πήγαμε στο σαλόνι. Την κέρασα μπύρα, αλλά δεν ήπιε πολύ γιατί βιαζόταν να πάρει το λεωφορείο», ανέφερε.

Κατά την περιγραφή του, στη συνέχεια πήγαν στην κουζίνα, όπου η Σταυρούλα φέρεται να του έκανε παρατηρήσεις για τα ντουλάπια. Ακολούθησε ένταση, ενώ όταν μετακινήθηκαν στην κρεβατοκάμαρα, όπως ισχυρίστηκε, υπήρξε νέα αντιπαράθεση.

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Ο 43χρονος υποστήριξε ότι εκείνη του ζήτησε να συνευρεθούν ερωτικά, κάτι που είχε συμβεί ξανά στο παρελθόν, όμως εκείνος αρνήθηκε. «Τότε άρχισε να κάνει σαν τρελή. Μου φώναζε ότι θα με καταστρέψει και ότι θα τα πει στη γυναίκα μου», φέρεται να είπε.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η Σταυρούλα πήρε ένα μπουκάλι κρασί που υπήρχε στο δωμάτιο και προσπάθησε να τον χτυπήσει. Εκείνος ανέφερε ότι την απώθησε, ακολούθησε πάλη και η γυναίκα έπεσε στο πάτωμα, χτυπώντας το κεφάλι της.

«Είδα αίματα. Φώναζε και θόλωσα. Τη χτύπησα στο κεφάλι με το μπουκάλι το οποίο έσπασε. Πήρα μια ταινία και της κάλυψα το στόμα», φέρεται να περιέγραψε.

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Η συνέχεια της περιγραφής προκαλεί σοκ, καθώς ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ότι πήρε κουζινομάχαιρο και επέστρεψε στο δωμάτιο. «Την πλησίασα και την κάρφωσα με το μαχαίρι στο ύψος της καρδιάς δύο φορές», ανέφερε.

Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, άκουσε ξανά τη γυναίκα να φωνάζει και πήρε ένα κούτσουρο από το τζάκι. «Τη χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές και δεν ξαναμίλησε», φέρεται να είπε.

Μετά τη δολοφονία, ο 43χρονος πήρε την τραπεζική κάρτα της Σταυρούλας και έκανε ανάληψη 1.000 ευρώ από ΑΤΜ, προκειμένου, όπως εκτιμούν οι Αρχές, να δημιουργήσει εικόνα ληστείας.

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Στη συνέχεια περιέγραψε τις κινήσεις του για να εξαφανίσει τα ίχνη του. Φέρεται να πήρε μαύρες σακούλες και δεματικά, να έδεσε τα χέρια και τα πόδια της γυναίκας και να προσπάθησε να μεταφέρει τη σορό. Παράλληλα καθάρισε τον χώρο από τα αίματα και πέταξε αντικείμενα που συνδέονταν με την υπόθεση.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ομολογία του, το ίδιο βράδυ έκανε βιντεοκλήση με τη σύζυγό του, όπως συνήθιζε, ώστε να μην κινήσει υποψίες.

«Πήγα στον Γαλατά και πέταξα σε διαφορετικούς κάδους τα πράγματα που είχα βάλει στη σακούλα και σε άλλον το κινητό της και την κάρτα της», φέρεται να είπε.

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Όπως περιέγραψε, το πτώμα παρέμεινε στο σπίτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις 6 το πρωί το μετέφερε με το βαν του σε χωράφι, όπου έσκαψε λάκκο ανάμεσα σε πορτοκαλιές και το έθαψε.

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«Έβαλα το πτώμα στο καρότσι, το πήγα στον λάκκο και την έριξα μέσα. Τη σκέπασα με χώμα και γύρισα σπίτι», ανέφερε.

Μετά από όλα αυτά, σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσε, πήρε γλυκά και πήγε στο σπίτι φίλου του.

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