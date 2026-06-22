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Οι αρχές αξιοποίησαν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, εστιάζοντας στον ένοικο του σπιτιού της θανούσης που υπέπεσε σε αντιφάσεις.

Ο δράστης χρησιμοποίησε μαχαίρι και άλλα αντικείμενα για το έγκλημα, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να καθαρίσει τον χώρο και να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Η σορός της Σταυρούλας Λεβεντάκη βρέθηκε τυλιγμένη σε σακούλες, δεμένη και φιμωμένη, ενώ σε βάρος του δράστη ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

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Τις λεπτομέρειες της εξιχνίασης της δύσκολης υπόθεσης δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, έδωσαν τα στελέχη της αστυνομίας, σε συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε σήμερα το πρωί.

Παρόντες στη συνέντευξη ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου και ο Υποδιευθυντής Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, Γιάννης Σγουρός

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Η αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή ως «σύνθετη, δύσκολη και απαιτητική καθώς επιπλέον, οι έρευνες ξεκίνησαν δέκα ημέρες μετά την ουσιαστική εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη».

Όπως τονίστηκε από τα στελέχη της αστυνομίας, “υπήρξαν αντικειμενικές δυσκολίες και από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκε ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για διαλεύκανση της υπόθεσης. Υπήρξαν εκτεταμένες αναζητήσεις σε κοινωνικό, οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον, αξιοποίηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, αξιόλογη και διασταύρωση μαρτύρων, ενώ εξετάστηκε κάθε πληροφορία και κάθε επαφή της παθούσης”.

Όπως τόνισε εξαρχής ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Σγουρός, «ξέραμε από την αρχή ότι η Λεβεντάκη δεν είχε ταξιδέψει και ότι το κινητό της απενεργοποιήθηκε σε συγκεκριμένη περιοχή. Κάναμε έρευνες στον κύκλο της εξαφανισθείσας και επικεντρωθήκαμε στον ένοικό της που ήταν ο τελευταίος που την είδε και υπέπεσε σε αντιφάσεις τις οποίες επιβεβαιώσαμε. Τηρήθηκε επαναλαμβανόμενη εξέταση του μάρτυρα όσων και άλλων. Αποτυπώθηκε το τελευταίο δρομολόγιο της Λεβεντάκη».

Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες στιγμές της δολοφονηθείσας επεσήμανε: «Η τελευταία κάμερα που την έπιασε είναι σε απόσταση 83 μέτρων από το σπίτι που δολοφονήθηκε. Η Λεβεντάκη μπαίνει στο σπίτι. Δεν είδαμε αποχώρηση από το ίδιο σημείο. Έπρεπε να επιβεβαιώσουμε ότι δε βγήκε από άλλη έξοδο. Η Λεβεντάκη είχε ένα συγκεκριμένο τρόπο συνηθειών, ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο. Στις 18:20 έγινε κίνηση με όχημα του δράστη. Πρόκειται για το όχημα που βρήκαμε ίχνη αίματος και έγινε η μεταφορά της στο αγροτεμάχιο. Έκανε κίνηση προς το νοσοκομείο».

Μετά την πράξη του ο δράστης έκανε κινήσεις για να καθαρίσει τους χώρους αλλά δεν πρόσεξε κάποιες κηλίδες αίματος.

“Όλα όσα ομολόγησε ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας. Έχουν ισχυρή αποδεικτική αξία. Αποδομήθηκαν μάλιστα άλλα σενάρια παρόλο που υπήρχε αποπροσανατολισμός εκ μέρους του, με διάφορους τρόπους. Ισχυρίζεται ότι έδωσε κάρτες τράπεζας και σε άλλους για να κάνουν αναλήψεις μετά τη δολοφονία της. Το ερευνάμε. Το κινητό της Σταυρούλας έχει πεταχτεί, όπως και τα όργανα της πράξης», ανέφερε ο κ. Νικολάου.

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Για το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας ανέφερε: «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας. Μπουκάλι, μαχαίρι και ένα κούτσουρο χρησιμοποίησε για το φονικό. Δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Το κίνητρο υπάρχει στη δικογραφία. Άρση απορρήτου έχει γίνει».

Επιβεβαιώθηκε και η πληροφορία του ertnews.gr, ότι ποτέ δεν κατέθεσε για τρίτη ή περισσότερες φορές ο δράστης γιατί είχε εξαφανιστεί όσο και ότι η σορός της Σταυρούλας ήταν τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και ήταν δεμένη και φιμωμένη.

Σήμερα αναμένεται η νεκροψία για τα ακριβή αίτια θανάτου της ενώ σε βάρος του δράστη ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και η δικογραφία υποβλήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος κρατείται από βράδυ Παρασκευής στο πλαίσιο άλλης ποινικής υπόθεσης (ναρκωτικά) και θα παρουσιαστεί στον Εισαγγελέα και για αυτό το αδίκημα αύριο το πρωί.

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Με πληροφορίες από ΕΡΤ