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Η σύζυγος του κατηγορουμένου αμφισβητεί την ομολογία, κάνοντας λόγο για πλεκτάνη και υποστηρίζοντας ότι ο σύζυγός της εξαναγκάστηκε σε αυτήν λόγω σοβαρών απειλών κατά της ζωής του.

Η σύζυγος τονίζει ότι ο άνδρας της είναι αθώος και στερείται κινήτρου, επικαλούμενη τον χαρακτήρα του και την οικογενειακή τους κατάσταση.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει την ιδιοκτήτρια του σπιτιού ως έναν περίεργο άνθρωπο, ενώ επισημαίνει ότι η έρευνα θα αποκαλύψει την αλήθεια και τους πραγματικούς υπαίτιους που κρύβονται πίσω από την υπόθεση.

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Ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας στην Κρήτη περιέγραψε ενώπιον των αστυνομικών πως χτύπησε, φίμωσε και μαχαίρωσε την 45χρονη ενώ υπέδειξε το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό. Ωστόσο η σύζυγός του, υποστηρίζει πως πρόκειται για «πλεκτάνη που του έχουν στήσει» και ότι ομολόγησε «γιατί κινδύνευε η ζωή του».

Μιλώντας στο MEGA, η σύζυγος του Σκοπιανού που αυτό το χρονικό διάστημα εργάζεται στην Γαύδο, χαρακτήρισε «περίεργη» και «παράξενη» την θανούσα ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε για τη σχέση της ιδιοκτήτριας με τον σύζυγό της: «να κάνει σχέση αυτός με αυτή; Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό δηλαδή, όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω. Και πώς ήταν αυτή. Ο άνδρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος».

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«Είναι μία πλεκτάνη που του έχουν στήσει και θα αποδειχθεί, η αλήθεια θα φανεί. Είμαι σίγουρη και βέβαιη, ο άνδρας μου είναι αθώος. Το υποστηρίζω μέχρι θανάτου, η οικογένειά του, όλοι. Όλα τα Χανιά μπορούν να ρωτήσουν, όλη την εταιρεία που δουλεύουν 60 άτομα, που δούλευε 20 χρόνια στην ίδια εταιρεία. Να ρωτήσουν, να τα ψάξουν αυτά. Η αλήθεια θέλω να φανεί. Και αν είναι αυτός, τότε ναι, να πληρώσει. Γιατί εμείς έχουμε μάθει, ό,τι κάναμε το τίμημα να το πληρώνουμε. Είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, Αλλά δεν είναι ο άνδρας μου. Κρύβονται άλλοι από πίσω. Εγώ δεν μπορώ να πω ονόματα και ανθρώπους. Αυτά θα τα πουν αυτοί που θα τα βρουν. Αλλά θέλω να ψαχτούν και θα ψαχτούν. Γιατί εγώ τα όνειρά μας, τα σχέδιά μας, δεν μπορώ να τα αφήσω στη μέση. Εμείς τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, ξεκινούσαμε το σπίτι μας, που περιμένουμε 20 χρόνια τώρα που είμαστε μαζί για να το φτιάξουμε και να μπούμε μέσα. Εμένα ο άνδρας μου δεν είχε λόγους να κάνει τέτοια πράγματα», είπε στο MEGA η σύζυγος του Σκοπιανού.

Σε ερώτηση γιατί ομολόγησε ο Σκοπιανός, η σύζυγός του απάντησε: «γιατί κινδύνευε η ζωή του. Το είπε. Κινδύνευε η ζωή του. Και αυτός, άμα του πούνε ότι κινδυνεύει η ζωή του ή εγώ, ή η αδερφή του, ή οι κόρες μας… Δίνει τη ζωή του για εμάς». Σε ερώτηση για το αν κάποιος τον απειλούσε απάντησε: «είναι 100%, 1.000% 1.000.000% αυτό ακριβώς που σου λέω. Ακριβώς αυτό που σου λέω».

Για το αν της είχε πει για αυτές τις απειλές νωρίτερα ισχυρίστηκε: «δεν είχαμε μιλήσει γιατί ήταν συνέχεια χωρίς κινητό. Αλλά καταλαβαίνω τι συμβαίνει… Του το παίρνανε, δεν τον αφήνανε να μιλήσει! Χάλια ήτανε. Πολύ χάλια! Και πολύ τρομαγμένος… Και είπε “φοβάμαι για τη ζωή μου”. Και θα το πάρει όλο πάνω του, είμαι σίγουρη. Γιατί ξέρω ότι μπορεί να του έχουνε πει “αν δεν τον πάρεις εσύ πάνω σου θα το πάρει η οικογένειά σου”. Και αυτός για εμάς πάντα δίνει τη ζωή του. Το ξέρουμε αυτό».

«Τον ξέρω ποιος είναι ο άνδρας μου, τον ξέρω 25 χρόνια, δεν τον ξέρω από εχθές. Και τον ξέρουνε και όλα τα Χανιά και τον ξέρουνε παντού και δεν έχει πειράξει μυρμήγκι. Και αυτό πρέπει να ψαχτεί. Και θα ψαχτεί, να είμαστε σίγουροι ότι η αλήθεια θα φανεί. Για τον άνθρωπό μου εγώ, η οικογένειά μας… Όλοι, που τον λατρεύουμε και μας λατρεύει. Δεν είχε ούτε σκέψη να κάνει κάτι τέτοιο. Ούτε περνάει από το μυαλό μας, ούτε είναι τέτοιος άνθρωπος, ούτε είχε δείξει τέτοιες ενδείξεις. Για ποιο λόγο τον κατηγορούν; Δεν είχε κίνητρο, δεν είχε συμφέρον. Εμείς δυόμιση χρόνια αποδεδειγμένα θα φανούν αυτά… Έχουμε βγάλει άδειες να φτιάξουμε το δικό μας σπίτι, θα φεύγαμε από εκεί. Έχουμε σχέδια, έχουμε όνειρα, έχουμε τα πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Για το αν θυμάται την Σταυρούλα: «Ναι μωρέ, τη θυμάμαι. Αφού ερχόταν, έκανε τσεκ στο σπίτι… Εντάξει ήταν μια περίεργη γυναίκα, εννοείται. Δεν ήτανε ότι ήταν 100%, ήταν παράξενος άνθρωπος. Αλλά εμείς πηγαίναμε με τα νερά της. Στους λογαριασμούς μας ήμασταν τυπικοί, όλα αυτά θα αποδειχτούν. Ούτε μέρα, ούτε στιγμή δεν αργήσαμε να της πληρώνουμε τα ενοίκιά της, τα νερά της, τα ρεύματά της, ό,τι μας έλεγε. Στο όνομά μας. Το σπίτι ήταν πεντακάθαρο. Περιποιημένο. Είμαστε δύο άνθρωποι σε τόσο μεγάλο σπίτι, που της το είχαμε πει κιόλας “εντάξει δεν το χρειαζόμαστε, αλλά εντάξει, αφού θέλεις να το νοικιάσεις ολόκληρο το παίρνουμε”. Τι να κάνουμε; Εμείς έτσι και αλλιώς, άλλο ένα συμβόλαιο θέλαμε. Θέλαμε άλλα τρία χρόνια και μετά, της λέω, έτσι και αλλιώς θα φύγουμε, πάμε στο δικό μας. Δεν έχουμε λόγο να κάτσουμε εδώ».

«Εγώ με τον άνδρα μου δεν είχα καθόλου κακή σχέση, είμαστε άριστα. Τα είχαμε συζητήσει όλα αυτά. Και που λείπω το καλοκαίρι και όλα αυτά, εμείς μιλούσαμε στο τηλέφωνο 10 φορές την ημέρα. Ο άνδρας μου έκανε εφαρμογή και έβλεπα ανά πάσα ώρα και στιγμή που είναι το κινητό του. Είναι αυτά πράγματα που λένε; Να κάνει σχέση αυτός με αυτή; Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό δηλαδή, όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω. Και πώς ήταν αυτή. Ο άνδρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος. Γιατί του είχα εμπιστοσύνη και μου είχε εμπιστοσύνη. Γιατί και εγώ είμαι μακριά και αυτός είναι μακριά πέντε μήνες το καλοκαίρι. Ένας άνθρωπος που ήθελε να κάνει ερωτικές μ…,. δεν θα τον έβρισκα ανά πάσα στιγμή στο κινητό όποτε τον έπαιρνα. Ποτέ δεν υπήρξε να τον πάρω τηλέφωνο και να μην μου απαντήσει», συμπλήρωσε.

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Σε ερώτηση για το αν είχε δεδομένα για τις 30 του μήνα από την εφαρμογή και αν τα ζήτησε η ΕΛΑΣ, η σύζυγος απάντησε αρνητικά και ανέφερε πως «όλα θα βρεθούν αλλά χρειάζεται υπομονή».

Για τις κάμερες που υπήρχαν στο σπίτι, λέει πως δεν είχε πρόσβαση και είχαν μπει το τελευταίο χρονικό διάστημα. «Έλεγα στις κόρες ‘έλα μωρέ να μου τις φτιάξετε” ε, τελικά δεν ήρθε. Εντάξει δεν με νοιάζει κιόλας. Είχα εμπιστοσύνη στον άνθρωπό μου, δεν με ένοιαζε, είχε ο ένας, είναι οκ. Αλλά του έλεγα “φτιάξε μου τες και εμένα”, το είχαμε πει. Αλλά εντάξει δεν πρόλαβε, έφυγα. Για αυτό τον λόγο, ότι τίποτα άλλο. Δεν ήταν κάτι να σκεφτούμε. Παναγία μου! Προς Θεού!», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε πως η Σταυρούλα είχε ενημερωθεί για την τοποθέτηση καμερών, «επειδή ήταν πάρα πολύ περίεργη, το οτιδήποτε θα κάναμε και μια πρόκα να βάζαμε στον τοίχο, την ρωτούσαμε. Της λέγαμε ξέρω ‘γω “θα βάλουμε κάμερα”. “Α, εντάξει, εντάξει” ξέρω ‘γω. Συμφωνεί. “Ναι, ναι”. Οκ τη βάλαμε. Γιατί θα κάναμε τρύπα στον τοίχο και ξέρεις… Αυτό μπορεί να την ενοχλούσε. Τα πάντα την ρωτούσαμε, τα πάντα. Αλλά δεν κάναμε και τίποτα άλλο, θέλω να σου πω, αλλά οκ».

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