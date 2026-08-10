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Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσβεση του μετώπου.

Οι Αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την εκκένωση της περιοχής, παρά το γεγονός ότι η φωτιά κινείται προς τον ορεινό όγκο.

Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο, λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Ο δήμαρχος Σαρωνικού επιβεβαίωσε ότι απειλήθηκαν κατοικίες και τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη λόγω της δυναμικής των ανέμων στην περιοχή.

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση είναι εμφανώς βελτιωμένη και πλέον οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων, εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Έχουν καεί ολοσχερώς μία πτηνοτροφική ομάδα και τουλάχιστον ένα εργοστάσιο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews η μονάδα λειτουργούσε, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Η πληροφορία μεταδίδεται με επιφύλαξη καια χρειάζεται επίσημη επιβεβαίωση.

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Δεν απειλούνται τα διάσπαρτα σπίτια που βρίσκονται στην τοποθεσία του Αγίου Στυλιανού, καθώς οι κάτοικοι εκκένωσαν και η επιχείρηση κατάσβεσης απέτρεψε την καταστροφή των κατοικιών.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής και επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 42 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται… August 10, 2026

Στο σημείο συνδράμουν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 42 οχήματα και εννέα εναέρια. Επιχειρούν και 42 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Δείτε εικόνες της EYROKINISSI από την επιχείρηση κατάσβεσης:

Καλύτερη εικόνα

Σε ανακοίνωσή του ο δήμος Σαρωνικού κάνει λόγο για καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά την επιχείρηση. Η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου μεταβάλλονται γρήγορα, μεταφέροντας καπνούς και φλόγες και δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσβεση.

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Το συγκεκριμένο μέτωπο έχει κινηθεί προς τον ορεινό όγκο και απομακρύνεται από την κατοικημένη περιοχή. Οι ισχυροί άνεμοι κατευθύνουν τις φλόγες προς το βουνό, μέσα σε χαράδρα, γεγονός που δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών. Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η φωτιά παρουσιάζει δυναμική και οι συνθήκες στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολες και οι άνεμοι που πνέουν είναι πολύ δυνατοί.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του Αγίου Στυλιανού, ενώ από την πυροσβεστική σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνεται ότι η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από αυξημένη επικινδυνότητα, με την πρώτη πυρκαγιά να εκδηλώνεται πριν από τις 08:00 το πρωί, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή με οικισμούς και κατοικίες.

Στον Συντονιστικό κέντρο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, στον Κουβαρά Αττικής είχε μεταβεί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, όπου μίλησε με πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Στη συνέχεια αποχώρησε και μετέβη στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

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«Όταν υπάρχει 112, δεν μένει κανείς στο σπίτι του. Σηκώνεται και φεύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ρεπόρτερ του ΕΡΤnews, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα από ένα μόνο σημείο της πυρκαγιάς δεν μπορεί να αποτυπώσει το σύνολο της κατάστασης.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι ισχυρές δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν, ενώ κρίσιμη αναμένεται να είναι η εξέλιξη των ανέμων τις επόμενες ώρες.

Σε ερώτηση για το αν η εικόνα είναι καλύτερη σε σχέση με λίγα λεπτά νωρίτερα, ο δήμαρχος εμφανίστηκε επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφής βελτίωση της κατάστασης.

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία

Λόγω της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Λαυρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο.

Επιπλέον, ο Δήμος Σαρωνικού ανακοίνωσε πως άνοιξε συγκέντρωσης ζώων στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλυβίων «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην οδό Δασκάλου Καμπά, κάνοντας έκκληση στους εθελοντές να συνδράμουν, ένω όχημα του δήμου έχει κινητοποιηθεί για τη μεταφορά κατοίκων.

Ισχυροί άνεμοι

Την εικόνα που επικρατεί περιέγραψε ο κ. Δημήτρης Παπαχρήστου, δήμαρχος Σαρωνικού ο οποίος έκανε λόγο για ισχυρούς ανέμους στο σημείο.



«Απειλήθηκαν σπίτια, γι’ αυτό και έγινε η εκκένωση», ανέφερε μιλώντας στο Mega τονίζοντας ότι το μέτωπο απομακρύνεται από τις κατοικημένες περιοχές.

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Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Βίντεο από την εκκένωση πολιτών

Η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τους αστυνομικούς να συνδράμουν στην εκκένωση και προστασία των κατοίκων.

Στην ΕΡΤ μίλησε και ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, ο οποίος χαρακτήρισε τον αέρα «τρελό», καθώς, όπως είπε αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση.

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Επεσήμανε ότι πολύ μακριά από το μέτωπο της φωτιάς υπάρχουν κατασκηνώσεις, ωστόσο αν γυρίσει ο αέρας «δεν ξέρουμε τι θα γίνει» και για αυτό «είμαστε σε ετοιμότητα». «Αν ο αέρας αλλάξει φορά, όλα είναι πιθανά», επεσήμανε.