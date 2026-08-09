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Αντιδράσεις και έντονη ανησυχία προκαλεί ένα άκρως επικίνδυνο challenge μεταξύ ανηλίκων, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο. Τρεις έφηβοι φαίνεται να βάζουν φωτιά και στη συνέχεια να προσπαθούν να τη σβήσουν, παίζοντας κυριολεκτικά με τη φωτιά μέσα σε πυκνό πευκοδάσος στο Πεντελικό.

Οι εικόνες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περιοχή με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πυροσβεστών, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις παρυφές της λεωφόρου Πεντέλης, στο δάσος των Άνω Βριλησσίων, μια περιοχή που είχε γλιτώσει από την καταστροφική πυρκαγιά του 2024.

Το βίντεο, που προβλήθηκε την Κυριακή (09.08.2026) από τον ΑΝΤ1, καταγράφηκε από διερχόμενο οδηγό. Ο οδηγός φέρεται να αντιλήφθηκε ότι οι τρεις ανήλικοι κινούνταν ύποπτα στο σημείο και αποφάσισε να καταγράψει όσα συνέβαιναν.

Στο βίντεο φαίνονται οι έφηβοι να ανάβουν φωτιά και, λίγο αργότερα, να επιχειρούν να την κατασβήσουν, αντιμετωπίζοντας μια εν δυνάμει ανεξέλεγκτη κατάσταση σαν παιχνίδι.

Μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, ειδοποιήθηκαν άμεσα η Πολιτική Προστασία Βριλησσίων και η Πυροσβεστική, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει να διερευνήσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των τριών ανηλίκων και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.