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Συνεχίζεται η μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στο Κορωπί, μετά τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (9/8) σε αγροτική έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Η εικόνα στο πύρινο μέτωπο παρουσιάζεται πλέον σημαντικά βελτιωμένη, με την πυρκαγιά να βρίσκεται σε ύφεση και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να μην υπάρχει απειλή για κατοικημένη περιοχή. Στην ευρύτερη ζώνη υπάρχουν πάντως διάσπαρτες κατοικίες και οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

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Η κατάσταση αυτή την ώρα

Στο σημείο παραμένουν 84 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και της 1ης ΕΜΑΚ, εθελοντές και 24 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση έχουν διατεθεί επίσης τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κρωπίας.

Το βάρος των πυροσβεστικών δυνάμεων πέφτει πλέον στην αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων, καθώς στην περιοχή επικρατούν συνθήκες πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16:12 είχε σταλεί μήνυμα από το 112, καλώντας όσους βρίσκονταν στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.