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Συνελήφθησαν το απόγευμα της Κυριακής στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης 4 νεαροί αλλοδαποί που επιχείρησαν να ληστέψουν 19χρονο ημεδαπό στη μέση του δρόμου.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, sύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τέσσερις δράστες προσέγγισαν τον 19χρονο την ώρα που κινούνταν πεζός στην περιοχή και, κάνοντας χρήση σωματικής βίας, προσπάθησαν να του αποσπάσουν χρηματικό ποσό.

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Η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών επ’ αυτοφώρω.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή με την κατηγορία της απόπειρας ληστείας κατά συναυτουργία.