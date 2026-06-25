Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google





Πυροσβεστικό ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε για την κατάσβεση φωτιάς στα Γρεβενά έπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου.

Αναλυτικότερα, κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά ένα ελικόπτερο τύπου BELL μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων, εκ των οποίων ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά Ιωαννίνων. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

Advertisement

Advertisement

Και τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.