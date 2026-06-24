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Ως υπόθεση που απαιτεί ιδιαίτερα λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς περιγράφεται η διερεύνηση του θανάτου της 50χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο.

Για την υπόθεση έχει ήδη ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή σε βάρος του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της γυναίκας, ο οποίος παραμένει ο βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα.

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Η σχεδόν ολοκληρωμένη έκθεση της πραγματογνωμοσύνης από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας δείχνει ότι δεν έχει εντοπιστεί ίχνος DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα του Ιταλού σε κανένα από τα πειστήρια που συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν.

Αντιθέτως, στα νύχια της 50χρονης εντοπίστηκε DNA μόνο του γιου της, ενώ στο όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 26χρονος βρέθηκε γενετικό υλικό της μητέρας, του γιου και ενός τρίτου, αγνώστου προσώπου, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με τον Ιταλό κατηγορούμενο. Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκε αίμα σε κανένα άλλο σημείο του σπιτιού, πέρα από το δωμάτιο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Με δεδομένο ότι ο 65χρονος δεν εντοπίζεται σε κανένα από τα πολυάριθμα πειστήρια, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα και ο γιος βρέθηκαν νεκροί από μαχαιριές μέσα στο δωμάτιο όπου κοιμόταν ο 26χρονος.

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στον λόγο για τον οποίο ο 26χρονος είχε επιστρέψει στο σπίτι του στον Λόγγο Αιγίου, σε συνδυασμό με τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου περί ύπαρξης ψυχολογικών ζητημάτων στο οικογενειακό περιβάλλον.

Οι Αρχές διερευνούν αν επρόκειτο για μια προγραμματισμένη και συνηθισμένη επίσκεψη του 26χρονου στη μητέρα του στο χωριό ή αν η παρουσία του σχετιζόταν με κάποια δύσκολη απόφαση που επρόκειτο να ληφθεί σχετικά με την ίδια.

Οι καταθέσεις προσώπων που γνώριζαν τον 26χρονο, καθώς και το σύνολο των πειστηρίων που έχουν συλλεχθεί και εξεταστεί, ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέα δεδομένα και πιθανή ανατροπή που μέχρι στιγμής δεν είχε προβλεφθεί.