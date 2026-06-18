Νέα δεδομένα για το διπλό φονικό στο Αίγιο με θύμα μία μητέρα και τον γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του. Κατά πληροφορίες, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αναμενόταν από τους αστυνομικούς διότι θεωρούν ότι ο κατηγορούμενος είχε πλυθεί και είχε χρησιμοποιήσει οινόπνευμα πριν ειδοποιηθούν οι Αρχές. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, δεν βρέθηκε αίμα στα εσώρουχα του 65χρονου, ούτε κανένα δικό του αποτύπωμα στο όπλο, παρά μόνο της μητέρας και του γιου της. Οι κηλίδες που αντιμετωπίστηκαν αρχικά ως ίχνη αίματος απεδείχθη τελικά ότι ήταν σωματικά υγρά. Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος, που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της μέσα στο σπίτι τους, αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς πως κοιμόταν και πως απλώς αντίκρισε την 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο Ολύμπιο νεκρούς μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα έδειξαν ότι κανείς δεν είχε μπει στο σπίτι τις επίμαχες ώρες, κάτι που επιβεβαιώνεται και από κάμερες ασφαλείας σε γειτονικό σπίτι. Ο 65χρονος μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου

Νέα δεδομένα για το διπλό φονικό στο Αίγιο με θύμα μία μητέρα και τον γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του.



Κατά πληροφορίες, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αναμενόταν από τους αστυνομικούς διότι θεωρούν ότι ο κατηγορούμενος είχε πλυθεί και είχε χρησιμοποιήσει οινόπνευμα πριν ειδοποιηθούν οι Αρχές.



Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, δεν βρέθηκε αίμα στα εσώρουχα του 65χρονου, ούτε κανένα δικό του αποτύπωμα στο όπλο, παρά μόνο της μητέρας και του γιου της. Οι κηλίδες που αντιμετωπίστηκαν αρχικά ως ίχνη αίματος απεδείχθη τελικά ότι ήταν σωματικά υγρά.



Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος, που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της μέσα στο σπίτι τους, αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς πως κοιμόταν και πως απλώς αντίκρισε την 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο Ολύμπιο νεκρούς μέσα σε μια λίμνη αίματος.



Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα έδειξαν ότι κανείς δεν είχε μπει στο σπίτι τις επίμαχες ώρες, κάτι που επιβεβαιώνεται και από κάμερες ασφαλείας σε γειτονικό σπίτι.



Ο 65χρονος μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος