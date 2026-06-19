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Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα περίπλοκο μυστήριο, καθώς μέχρι στιγμής τα εγκληματολογικά ευρήματα δεν έχουν δώσει τις απαντήσεις που αναζητούν οι Αρχές.

Βρέθηκε πόρτα από συρματόπλεγμα δίπλα στο σπίτι του διπλού φονικού

Ένα κρίσιμο νέο στοιχείο προστίθεται στην έρευνα για το διπλό φονικό: οι αρχές εντόπισαν μια αυτοσχέδια πόρτα από συρματόπλεγμα που συνδέει απευθείας την οικία του εγκλήματος με έναν γειτονικό φούρνο. Όπως επισημαίνει ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, το αρτοποιείο ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο της 54χρονης (θείο της), ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό.

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Την ίδια ώρα, η επιστημονική ανάλυση των ρούχων και του σώματος του 65χρονου υπόπτου φαίνεται να ενισχύει το μυστήριο αντί να το ξεδιαλύνει. Οι εγκληματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπήρχαν ίχνη αίματος στο εσώρουχό του, ούτε στην πετσέτα που βρέθηκε απλωμένη στην πίσω αυλή. Επιπλέον, στα χέρια του δεν ανιχνεύθηκαν κατάλοιπα πυρίτιδας, ενώ δεν εντοπίστηκε δικό του γενετικό υλικό (DNA) στα νύχια κανενός από τα δύο θύματα, εύρημα που περιπλέκει το σενάριο της σωματικής διάδρασης ή πάλης.

Τι ανέφερε η Δημογλίδου

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η Κωνσταντία Δημογλίδου εξήγησε ότι η απουσία βιολογικών στοιχείων μπορεί να δικαιολογείται από το μεγάλο χρονικό διάστημα που είχε στη διάθεσή του ο δράστης μέχρι να ειδοποιηθούν οι Αρχές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μεσολάβησαν περίπου έξι ώρες από την ώρα του εγκλήματος μέχρι την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., διάστημα που, σύμφωνα με την ίδια, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την αλλοίωση της σκηνής. «Από την πρώτη στιγμή έχουμε συζητήσει ότι υπήρχε αρκετός χρόνος ώστε ο δράστης – αν τελικά πρόκειται για τον κατηγορούμενο που έχει συλληφθεί και έχει προφυλακιστεί – να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που μας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Η κ. Δημογλίδου αναφέρθηκε και στο ζήτημα της μη ανίχνευσης πυρίτιδας στα χέρια του κατηγορουμένου, επισημαίνοντας πως κάτι τέτοιο δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη αθωότητας. «Αν ένας άνθρωπος κάνει χρήση ενός πυροβόλου όπλου και στη συνέχεια πλυθεί πάρα πολύ καλά, ενώ παράλληλα μεσολαβήσουν και αρκετές ώρες, είναι απόλυτα αναμενόμενο να μην ανιχνευθούν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του», εξήγησε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο χώρος του εγκλήματος ήταν ασυνήθιστα καθαρός και υπήρχε έντονη μυρωδιά χλωρίνης και οινοπνεύματος, στοιχεία που ενίσχυσαν τις υποψίες περί προσπάθειας εξαφάνισης πειστηρίων. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, επικαλούμενη το απόρρητο της προανάκρισης.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Αστυνομία διαπιστώνει πως υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για να γίνει οποιαδήποτε αλλοίωση. Σχετικά με τα ρούχα, δεν έχει βρεθεί κάποιο ματωμένο ρούχο του κατηγορουμένου. Είχε βρεθεί μόνο ένα εσώρουχό του, το οποίο εξετάστηκε, αλλά δεν μπορώ να επεκταθώ στα αποτελέσματα καθώς αποτελούν προϊόν της προανάκρισης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να συμπληρώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ και να εξακριβώσουν με ακρίβεια τι συνέβη τις κρίσιμες ώρες μετά τη διπλή δολοφονία.