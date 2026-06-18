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Κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε ο δικηγόρος της οικογένειας Πλακιά, Λεωνίδας Κουμπούρας με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Ο κ. Κουμπούρας μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 περιέγραψε την ένταση ανάμεσα στην οικογένεια Βλάχου και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, σημειώνοντας ότι του προκάλεσε ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση το γεγονός πως η κ. Κωνσταντοπούλου «καταφέρθηκε υποτιμητικά» και εναντίον συναδέλφου του δικηγόρου, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις από παριστάμενους συγγενείς.

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Ο ίδιος υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα στη διαδικασία είναι η συνεχής παρέμβασή της σε ζητήματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν συνδέονται με το αντικείμενο της δίκης. Όπως ανέφερε, «όλοι οι συνάδελφοι και η συντριπτική μάζα των συγγενών θέλουν να προχωρήσει η διαδικασία», ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει επειδή η κ. Κωνσταντοπούλου «τοποθετείται συνεχώς για άσχετα ζητήματα ή για πολιτικής φύσεως θέματα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πολύωρες αγορεύσεις της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η νομική τοποθέτηση γίνεται μέσα σε ένα-δύο λεπτά, έστω τρία», ενώ η ίδια «μιλάει δύο ώρες και μιλάει για άσχετα ζητήματα».

Σύμφωνα με τον κ. Κουμπούρα, αυτή η στάση δημιουργεί καθυστερήσεις, προκαλεί δυσαρέσκεια στους συγγενείς των θυμάτων και δυσχεραίνει το έργο των δικηγόρων που συμμετέχουν στη δίκη «υπάρχει μεγάλη αντίδραση από όλους τους συναδέλφους», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίζεται στη διαδικασία με διπλή ιδιότητα, ως δικηγόρος και ως αρχηγός πολιτικού κόμματος. «Πρέπει η ίδια να διαχειριστεί αυτή τη διφυή ιδιότητά της και να επιτρέψει στη διαδικασία να συνεχίσει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «δεν βρίσκεται στη Βουλή, βρίσκεται σε ένα ποινικό δικαστήριο».

Αναφερόμενος μάλιστα σε πληροφορίες ότι η κ. Κωνσταντοπούλου αφιέρωσε μεγάλο μέρος της τοποθέτησής της σε ζητήματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κουμπούρας σημείωσε πως τέτοια θέματα δεν συνδέονται με την ουσία της δίκης και τόνισε ότι η έδρα διαθέτει τα απαραίτητα δικονομικά εργαλεία για να επαναφέρει τη συζήτηση στο αντικείμενο της διαδικασίας.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Πλακιά αναγνώρισε επίσης ότι οι συνθήκες διεξαγωγής της δίκης έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με τις πρώτες συνεδριάσεις.

Όπως ανέφερε, η αίθουσα έχει αναμορφωθεί και πλέον είναι ιδιαίτερα ευρύχωρη και άνετη για όσους παρακολουθούν τη διαδικασία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει επαρκής χώρος για συγγενείς, δικηγόρους και πολίτες, δήλωσε ότι η παρουσία του κόσμου είναι μικρότερη από αυτή που θα ανέμενε κανείς για μια τόσο σημαντική υπόθεση.