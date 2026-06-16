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Σε δίκη πηγαίνει η υπόθεση σε βάρος της σύζυγου του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, Μπεγκόνια Γκόμεθ η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τέσσερις κατηγορίες για εμπορία επιρροής, διαφθορά στις επιχειρήσεις, υπεξαίρεση και παράνομη ιδιοποίηση εμπορικού σήματος. Η Γκομεθ ενημερώθηκε σχετικά από ανακριτή Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο

Η Γκόμεθ προσήλθε τη Δευτέρα στο Ανακριτικό Δικαστήριο στο πλαίσιο προκαταρκτικής ακρόασης που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 9 Ιουνίου, αλλά είχε αναβληθεί σύμφωνα με το Euronews.

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Η ακρόαση αποτελεί μέρος της διαδικασίας που θα καθορίσει εάν η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε δίκη με ενόρκους για τα τέσσερα αδικήματα που αποδίδονται στη σύζυγο του πρωθυπουργού.

Στην ίδια διαδικασία κλήθηκαν επίσης να εμφανιστούν η σύμβουλος του πρωθυπουργικού γραφείου στη Μονκλόα, Κριστίνα Άλβαρες, καθώς και ο επιχειρηματίας Χουάν Κάρλος Μπαραμπές.

Η δικαστική εξέλιξη πυροδότησε νέα πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία. Η εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος (PP), Έστερ Μουνιόθ, κατηγόρησε τον υπουργό Φέλιξ Μπολάνιος ότι επιχειρεί να ασκήσει πιέσεις σε δικαστές και εισαγγελείς και ότι συνεργάζεται με ένα υποτιθέμενο «παρακράτος» που, όπως υποστήριξε, συνδέεται με το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), εξαπολύοντας παράλληλα πυρά κατά της στάσης της κυβέρνησης απέναντι στη Δικαιοσύνη.