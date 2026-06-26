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Ο δεύτερος κατηγορούμενος και σύντροφός της δεν παρέστη στη δικαστική διαδικασία καθώς απουσιάζει λόγω ασθένειας σύμφωνα με τον συνήγορό του.

Η κατηγορούμενη περιέγραψε τη γνωριμία της με τον βιολογικό πατέρα του παιδιού και τις εντάσεις που χαρακτήριζαν τη σχέση τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο πατέρας ασκούσε βία τόσο προς το πρόσωπό της όσο και προς το μικρό παιδί κατά τη διάρκεια της συμβίωσής τους.

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Με την αναλυτική περιγραφή της προσωπικής της πορείας από την παιδική ηλικία μέχρι τη γέννηση του μικρού Άγγελου ξεκίνησε την απολογία της ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου η 27χρονη μητέρα του, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου παιδιού της που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cretalive, ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο 44χρονος σύντροφός της, δεν παρέστη στη διαδικασία, καθώς απουσιάζει λόγω ασθένειας, όπως ενημέρωσε ο συνήγορός του.

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Απαντώντας στις ερωτήσεις της προέδρου του δικαστηρίου, η 27χρονη μίλησε για τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια, αναφέροντας ότι μεγάλωσε με την οικογένειά της, ολοκλήρωσε τη σχολική της εκπαίδευση και στη συνέχεια σπούδασε κομμωτική. Όπως κατέθεσε, εργάστηκε αρχικά σε συνεργείο καθαρισμού μαζί με τη μητέρα της και αργότερα σε ψησταριά.

Παράλληλα ανέφερε ότι από προηγούμενη σχέση είχε μείνει έγκυος, ωστόσο η κύηση διακόπηκε.

Στη συνέχεια της απολογίας της περιέγραψε τη γνωριμία της με τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου, τον οποίο γνώρισε μέσω διαδικτύου. Όπως είπε, η σχέση τους εξελίχθηκε πολύ γρήγορα, καθώς έγιναν ζευγάρι από την πρώτη κιόλας ημέρα γνωριμίας τους και εκείνο το ίδιο βράδυ έμεινε μαζί του. Τρεις μήνες αργότερα έμεινε έγκυος στον Άγγελο.

Όπως ανέφερε, το ζευγάρι διέμενε μαζί με την οικογένεια του βιολογικού πατέρα του παιδιού, ενώ την ίδια περίοδο κανένας από τους δύο δεν εργαζόταν, με την οικονομική τους στήριξη να προέρχεται από την οικογένειά του.

«Ενημέρωσα τους γονείς μου ότι ήμουν έγκυος και ότι δεν ήθελα να προχωρήσω σε διακοπή της κύησης», κατέθεσε χαρακτηριστικά. Η 27χρονη υποστήριξε ότι ήδη από τη διάρκεια της σχέσης υπήρχαν εντάσεις, οι οποίες κλιμακώθηκαν όταν έμεινε έγκυος. Όπως είπε, εκείνος άρχισε να τη χτυπά και να την κατηγορεί ότι δεν του έδινε σημασία, ενώ η ίδια δεν προχώρησε ποτέ σε καταγγελία. Το ζευγάρι χώρισε όταν εκείνη βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης, όμως στη συνέχεια, όπως κατέθεσε, ο βιολογικός πατέρας την πήρε ξανά από το σπίτι της μητέρας της και επανασυνδέθηκαν.

Η απολογία της συνεχίστηκε με αναφορά στη γέννηση του μικρού Άγγελου στις 20 Ιανουαρίου 2022. «Ήμουν χαρούμενη που είχα το μωρό», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, όταν ο Άγγελος ήταν περίπου 20 ημερών, μετακόμισαν στον Ωρωπό, στο σπίτι του πατέρα της, όπου τόσο η ίδια όσο και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού δεν εργάζονταν, με την οικονομική τους επιβίωση να στηρίζεται στον πατέρα της.

Αναφερόμενη στον οριστικό χωρισμό τους, η 27χρονη είπε ότι φοβόταν να προχωρήσει στην αναγνώριση του παιδιού από τον βιολογικό πατέρα, περιγράφοντας ένα περιστατικό που, όπως υποστήριξε, την είχε τρομοκρατήσει.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, είχε δει τον τότε σύντροφό της να τοποθετεί τον μικρό Άγγελο στο πάτωμα και να τον χαστουκίζει επειδή το παιδί δεν τον πλησίαζε. Η ίδια αντέδρασε άμεσα, τον έσπρωξε για να τον σταματήσει και, όπως υποστήριξε, στη συνέχεια δέχθηκε και η ίδια χτυπήματα από εκείνον.