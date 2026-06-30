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Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού.

Ο βιολογικός πατέρας του παιδιού κρίθηκε ομόφωνα αθώος από το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της ίδιας ακροαματικής διαδικασίας.

Η εισαγγελέας υποστήριξε ότι το παιδί υπέστη συστηματική κακοποίηση, φέροντας τριάντα δύο κακώσεις στο σώμα του κατά το τελευταίο δίμηνο.

Οι δικαστές βρίσκονται σε στάδιο εξέτασης των ελαφρυντικών για τους δύο καταδικασθέντες που κρίθηκαν ένοχοι για το έγκλημα.

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Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η μητέρα και ο πατριός του 3χρονου Άγγελου που κατηγορήθηκαν για τη φρικτή κακοποίηση και τη δολοφονία του παιδιού. Σύμφωνα με το cretalive.gr, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, έπειτα από αρκετές συνεδριάσεις, η πρόεδρος του ΜΟΔ Ηρακλείου ανακοίνωσε την ετυμηγορία της έδρας.

Ομόφωνα ένοχοι η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του παιδιού

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους σύμφωνα με το κατηγορητήριο την 27χρονη μητέρα του Άγγελου και τον 44χρονο Χριστόδουλο, τον τότε φίλο της, με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία.

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Το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου ενώ ομόφωνα απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισμό της 27χρονης περί μειωμένου καταλογισμού. Αυτή την ώρα το δικαστήριο συζητάει για τα ελαφρυντικά.

Η αγόρευση της εισαγγελέως

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας είχε αναφερθεί εκτενώς στα ευρήματα που καταγράφηκαν στο σώμα του παιδιού, τονίζοντας ότι ο μικρός Άγγελος έφερε 32 κακώσεις, οι οποίες, όπως είπε, προκαλούσαν έντονο σωματικό πόνο σε ένα παιδί μόλις τριών ετών.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αγόρευση, τα τραύματα εντοπίζονται σε χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών, γεγονός που, κατά την εκτίμησή της, καταδεικνύει ότι το παιδί κακοποιούνταν συστηματικά μέσα στο σπίτι κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Η εισαγγελέας υποστήριξε ακόμη ότι οι δύο κατηγορούμενοι αποκρύπτουν την αλήθεια.

Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: «Ανάλγητοι, ψέματα λένε και οι δύο – Άρχισαν να καταστρέφουν σιγά σιγά το παιδί»

«Ψέματα λένε και οι δύο κατηγορούμενοι και δεν θα μας πουν την αλήθεια ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ούτε η μητέρα ούτε ο τότε σύντροφός της προστάτευσαν το παιδί.

Η εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευση του απέδωσε και στους δύο ευθύνες για τον θάνατο του Άγγελου και τα όσα μαρτυρικά έζησε το παιδάκι στο σπίτι των Καμινίων. «Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο μικρός Άγγελος χτύπαγε το κεφάλι του στον τοίχο. Μπορούμε να πούμε όμως ότι αυτοι οι δύο που τον μεγάλωναν και τον προστάτευαν του φέρονταν βίαια και του φέρονταν βίαια ΑΝΕΛΕΗΤΑ».

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Η εισαγγελική λειτουργός κατ’ επανάληψη τους αποκάλεσε ανάλγητους. «Είναι ανάλγητοι διότι το παιδί έχει μία συστηματική κακοποίηση με 32 κακώσεις στο σώμα του. Σε ένα χρονικό διάστημα 2-2,5 μηνών άρχισαν να καταστρέφουν σταδιακά το παιδί. Αποκλείστηκε να είναι η πτώση διότι αν ήταν πτώση θα είχαμε σύχρονες, σύστοιχες βλάβες στο σώμα του παιδιού που δεν υπήρχαν…

Επίσης το σημείο της πλήξης στο κεφάλι, δεν είναι σημείο που μπορεί να είναι συνοδό από πτώση. Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να χτύπησε το κεφαλάκι σε αιχμηρό σημείο διότι θα είχαμε διάσχιση. Έχουμε μόνο εκχύμωση στο σημείο που προκλήθηκε το καρούμπαλο…»

Παράλληλα, χαρακτήρισε ψευδή τον ισχυρισμό της μητέρας, ότι ο 44χρονος ήταν ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι η ίδια κάπνιζε και προκαλούσε εγκαύματα στο σώμα του παιδιού. Η εισαγγελέας ανέφερε, επίσης, ότι ο ισχυρισμός της κατηγορούμενης πως δεν κάπνιζε διαψεύδεται από μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία είχε θεαθεί να καπνίζει στην αυλή του σπιτιού.

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Έκλεισε με ιδιαίτερη αναφορά στη μητέρα, λέγοντας ότι «μπορεί η 27χρονη να περιμένει να βγει από δω και να δει τον Άγγελο, το μόνο που δεν καταλαβαίνει μάλλον είναι ότι ο Άγγελος ήδη βλέπει και λυπάται που την είχε μητέρα».