Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δέκα ημέρες μετά τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, νέα στοιχεία και οι τοποθετήσεις της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίας Δημογλίδου, ρίχνουν περισσότερο φως σε όσα εκτιμούν οι Αρχές ότι συνέβησαν αμέσως μετά το έγκλημα.

Παρότι οι εργαστηριακές εξετάσεις για DNA, αποτυπώματα και γενετικό υλικό στα ρούχα, στα νύχια του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου, αλλά και στα όπλα του εγκλήματος δεν απέδωσαν τα ευρήματα που αναμένονταν, η Ελληνική Αστυνομία επιμένει πως αυτό δεν ανατρέπει την πορεία της έρευνας.

Advertisement

Advertisement

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η Κωνσταντία Δημογλίδου εξήγησε ότι η απουσία βιολογικών στοιχείων μπορεί να δικαιολογείται από το μεγάλο χρονικό διάστημα που είχε στη διάθεσή του ο δράστης μέχρι να ειδοποιηθούν οι Αρχές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μεσολάβησαν περίπου έξι ώρες από την ώρα του εγκλήματος μέχρι την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., διάστημα που, σύμφωνα με την ίδια, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την αλλοίωση της σκηνής. «Από την πρώτη στιγμή έχουμε συζητήσει ότι υπήρχε αρκετός χρόνος ώστε ο δράστης – αν τελικά πρόκειται για τον κατηγορούμενο που έχει συλληφθεί και έχει προφυλακιστεί – να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που μας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Η κ. Δημογλίδου αναφέρθηκε και στο ζήτημα της μη ανίχνευσης πυρίτιδας στα χέρια του κατηγορουμένου, επισημαίνοντας πως κάτι τέτοιο δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη αθωότητας. «Αν ένας άνθρωπος κάνει χρήση ενός πυροβόλου όπλου και στη συνέχεια πλυθεί πάρα πολύ καλά, ενώ παράλληλα μεσολαβήσουν και αρκετές ώρες, είναι απόλυτα αναμενόμενο να μην ανιχνευθούν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του», εξήγησε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο χώρος του εγκλήματος ήταν ασυνήθιστα καθαρός και υπήρχε έντονη μυρωδιά χλωρίνης και οινοπνεύματος, στοιχεία που ενίσχυσαν τις υποψίες περί προσπάθειας εξαφάνισης πειστηρίων. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, επικαλούμενη το απόρρητο της προανάκρισης. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Αστυνομία διαπιστώνει πως υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για να γίνει οποιαδήποτε αλλοίωση. Σχετικά με τα ρούχα, δεν έχει βρεθεί κάποιο ματωμένο ρούχο του κατηγορουμένου. Είχε βρεθεί μόνο ένα εσώρουχό του, το οποίο εξετάστηκε, αλλά δεν μπορώ να επεκταθώ στα αποτελέσματα καθώς αποτελούν προϊόν της προανάκρισης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να συμπληρώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ και να εξακριβώσουν με ακρίβεια τι συνέβη τις κρίσιμες ώρες μετά τη διπλή δολοφονία.