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Στη φυλακή οδηγείται ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου, με θύματα τη 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αρνείται από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε εμπλοκή, επιμένοντας ότι κοιμόταν και πως βρήκε τους δύο ανθρώπους νεκρούς όταν ξύπνησε. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.



Ο 65χρονος Ιταλός κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του για το διπλό φονικό που συγκλόνισε την Αχαΐα. Σύμφωνα με το dikastiko.gr, απολογήθηκε με υπόμνημα, αρνήθηκε ότι δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της, αλλά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.



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Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν στον Λόγγο Αιγίου. Ο Ιταλός ήταν ο σύντροφος της γυναίκας και βρισκόταν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο ίδιο σπίτι. Οι Αρχές στράφηκαν προς εκείνον μετά την έρευνα στον χώρο και την αξιολόγηση των πρώτων ευρημάτων, ενώ του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.



Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του. Έξω από το γραφείο του εισαγγελέα είχε δηλώσει: «Είμαι αθώος», προσθέτοντας ότι αγαπούσε τη γυναίκα και τον γιο της. Προανακριτικά φέρεται να υποστήριξε ότι το βράδυ κοιμήθηκε αρχικά με τη σύντροφό του, στη συνέχεια πήγε στον καναπέ επειδή εκείνη ροχάλιζε και ότι ξύπνησε γύρω στις 11 το πρωί, πριν ανακαλύψει τις σορούς στο δεύτερο δωμάτιο.



Κατά την ίδια εκδοχή, ο 65χρονος είπε στις Αρχές ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα γαστρεντερίτιδας, πως πήγε στην τουαλέτα, καθαρίστηκε, έπλυνε το εσώρουχό του και στη συνέχεια αναζήτησε τη σύντροφό του, για να αντικρίσει τελικά τα δύο θύματα νεκρά. Το κρίσιμο σημείο για τις Αρχές είναι ότι, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν φαίνεται να έχει μπει τρίτο πρόσωπο στο σπίτι, ούτε προκύπτουν ίχνη διάρρηξης ή ληστείας.



Κομβικός θεωρείται ο μάρτυρας που μπήκε πρώτος στο σπίτι μετά την ειδοποίηση του Ιταλού. Πρόκειται για φίλο και γείτονα του κατηγορουμένου, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές. Όπως περιέγραψε, ο 65χρονος τον κάλεσε τηλεφωνικά και του είπε στα ιταλικά να πάει γρήγορα στο σπίτι. Όταν έφτασε, ο Ιταλός, όπως είπε ο μάρτυρας, ήταν σε έντονη κατάσταση και του άνοιξε την πόρτα.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι φώναζε τα ονόματα της γυναίκας και του γιου της, χωρίς να παίρνει απάντηση.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, όταν φώναξε επανειλημμένα τον 26χρονο, ο Ιταλός τού είπε: «Δημήτρη, morto». Στη συνέχεια, προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο του νεαρού, αλλά η πόρτα δεν άνοιγε καλά, καθώς, όπως διαπίστωσε αργότερα, πίσω της βρισκόταν το σώμα της 54χρονης. Στο κρεβάτι είδε τον 26χρονο σκεπασμένο, ενώ στον χώρο υπήρχαν σπασμένα γυαλιά και κηλίδες αίματος.

Μετά το μακάβριο εύρημα, ο ίδιος μάρτυρας κάλεσε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Όταν ρώτησε τον Ιταλό τι είχε συμβεί, εκείνος φέρεται να του απάντησε ότι η γυναίκα είχε πάει για ύπνο γύρω στις 23:00 και ότι δεν του είχε μιλήσει για τον 26χρονο.



Τα ιατροδικαστικά ευρήματα που έχουν μεταδοθεί από μέσα ενημέρωσης περιγράφουν ιδιαίτερα βίαιο σκηνικό. Η 54χρονη φέρεται να έφερε πολυάριθμα τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος είχε δεχθεί μαχαιριές και τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ ή αεροβόλο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα στον κρόταφο από όπλο τύπου φλόμπερ.



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Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και τα στοιχεία από κάμερα ασφαλείας που κάλυπτε την είσοδο της κατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η κάμερα ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς όμως να έχει καταστεί σαφές τι ακριβώς καταγράφηκε. Από τις 4 τα ξημερώματα και μετά δεν φέρεται να ενεργοποιήθηκε ξανά, ενώ η εκτίμηση του ιατροδικαστή τοποθετεί το έγκλημα στις πρώτες πρωινές ώρες.



Η υπεράσπιση του 65χρονου, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος είναι σταθερός από την αρχή στους ισχυρισμούς του και δηλώνει αθώος. Η συνήγορός του, Μαρία Ιατροπούλου, είχε αναφέρει ότι ο εντολέας της «δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έγινε», χαρακτηρίζοντάς τον βαθιά ταραγμένο και στενοχωρημένο. Παράλληλα, είχε κάνει λόγο για στοιχεία που πρέπει ακόμη να ερευνηθούν, όπως κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές.



Πλέον, μετά την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση, η υπόθεση περνά στο επόμενο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι εκείνες τις ώρες και αν τα ευρήματα, οι μαρτυρίες και τα τεχνικά δεδομένα μπορούν να συνθέσουν με ασφάλεια τη διαδρομή προς το διπλό έγκλημα. Μέχρι τότε, ο 65χρονος παραμένει κατηγορούμενος και, όπως επιβάλλεται, τεκμαίρεται αθώος έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

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(Με πληροφορίες από dikastiko.gr)