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Μάρτυρας «κλειδί» στην υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, θεωρείται ο γείτονας και φίλος του Ιταλού κατηγορούμενου. Ο άνδρας έχει ήδη δώσει πολύωρη κατάθεση στις Αρχές.

Ο κ. Δημήτρης, μιλώντας στις κάμερες, περιέγραψε τι έγινε το μοιραίο πρωινό, κατά το οποίο τον κάλεσε ο 65χρονος Ιταλός και του ζήτησε να πάει σπίτι γρήγορα. Ο άνδρας έφτασε στο σπίτι και αντίκρισε νεκρούς και μέσα στα αίματα την Μαρία και τον Ολύμπιο. Ήταν αυτός που κάλεσε τόσο το ΕΚΑΒ όσο και την Αστυνομία.

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«Ήμουν στο Αίγιο για προσωπική μου δουλειά. Πέρασα από δω, γύρω στις 11:00. Δεν υπήρχε τίποτα. Συνήθως κοιμόντουσαν. Αρκετές φορές σηκωνόντουσαν και λίγο αργά. Κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνό μου. Γύρω στις δώδεκα παρά τέταρτο. Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο. Μου είπε στα Ιταλικά, “Δημήτρη, γρήγορα, σπίτι”. Πριν φτάσω στο σπίτι του, είχα ξανά μια κλήση. Ήταν πάλι ο Μάρκος. Σηκώνω το τηλέφωνο και μέχρι να του πω ότι είμαι εδώ, είχα φτάσει σπίτι του» ανέφερε αρχικά ο κ. Δημήτρης.

Στην συνέχεια πρόσθεσε πως: «Έφερε το κλειδί του σπιτιού, άνοιξε, μπήκα μέσα. Ανεβαίνω σε ένα μπαλκονάκι. Αυτός ωρυόταν. Ρωτούσα πού είναι ο Ολύμπιος αλλά δεν έπαιρνα απάντηση. Ωρυόταν» ενώ σε άλλο σημείο της περιγραφής του σημείωσε ότι: «Αρχίζω και φωνάζω “Μαρία! Μαρία!” πολύ δυνατά μήπως δω κάποια κίνηση. Αμέσως μετά φώναζα “Ολύμπιε!”. Δεύτερη και τρίτη φορά που φώναξα το όνομα του Ολύμπιου, ο Ιταλός ήταν δίπλα μου και μου είπε “Δημήτρη, morto”».

Τι αντίκρισε στο δωμάτιο του Ολύμπιου

Τα όσα αντίκρισε μέσα στο δωμάτιο του Ολύμπιου περιέγραψε ο άνδρας. Όπως είπε, προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο αλλά όταν έσπρωξε τη μισάνοιχτη πόρτα, εκείνη δεν άνοιγε και αργότερα κατάλαβε πως το εμπόδιο ήταν το άψυχο σώμα της 54χρονης Μαρίας που κείτονταν στο πάτωμα.

«Μπαίνοντας μαζί και προχωρώντας σχεδόν δίπλα, στο διάδρομο φάτσα ήταν η πόρτα του δωματίου του παιδιού. Ήταν μισάνοιχτη. Την έσπρωξα λίγο αλλά δεν άνοιγε γιατί από την πίσω μεριά, διαπίστωσα μετά πως ήταν η Μαρία. Βάζοντας το κεφάλι, επειδή δεν είχε φως, είδα στο κρεβάτι ότι ήταν το παιδί με μια κουβέρτα σκεπασμένος μέχρι πάνω. Είδα πίσω από την πόρτα και ένα κομοδίνο με σπασμένα γυαλιά και κάτι σαν κηλίδες αίμα και είδα και πως πίσω από την πόρτα ήταν η Μαρία» είπε ο κ. Δημήτρης.

Όσα του είπε ο Ιταλός

Ο άνδρας, αφού αντίκρισε νεκρούς την 54χρονη και τον 26χρονη, έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και κάλεσε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία ενώ στην συνέχεια ρώτησε τον Ιταλό φίλο του, τι ακριβώς συνέβη. «Βγάζω το τηλέφωνό μου, και πήρα το 166 και μετά την Αστυνομία. Τον ενημέρωσα. Δεν είχα καμία κίνησή του. Τον ρώτησα τι συνέβη. Η απάντησή του ήταν πως “Δημήτρη, η Μαρία στις 23:00 πήγε για ύπνο. Δεν μου μίλησε καθόλου για τον Ολύμπιο”. Αυτός πήγε μετά από λίγο για ύπνο και η Μαρία ροχάλιζε και πήγε να κοιμηθεί δίπλα. Ακριβώς τα λόγια που μου είπε: “Σηκώθηκα στις 11 το πρωί, πήγα στο μπάνιο. Δεν είδα τη Μαρία στο δωμάτιο της”. Μου είπε ότι αρκετές φορές, όταν ερχόταν το παιδί, η Μαρία κοιμόταν στο δωμάτιο του παιδιού. Και χτύπησε την πόρτα του Ολύμπιου, δεν πήρε απάντηση. Άνοιξε την πόρτα και συνάντησε αυτό που είδα και εγώ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Δημήτρης στις κάμερες.

Η 54χρονη ήθελε να χωρίσει από τον Ιταλό

Την απόφαση να χωρίσει από τον Ιταλό σύντροφό της φέρεται να είχε πάρει η 54χρονη Μαρία και γι’ αυτό ζήτησε τη βοήθεια του γιου της. Αυτός, μάλιστα, φέρεται να ήταν ο λόγος που ο 26χρονος Ολύμπιος, ταξίδεψε από την Γερμανία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη γιαγιά του νεαρού.

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«”Να έρθεις επειγόντως να διώξεις τον Ιταλό“» του είπε. Ήθελε να τον χωρίσει. Τελευταία δεν τα πήγαιναν καλά. Κάτι πρέπει να του είπε η μάνα του στον Ολύμπιο, γι’ αυτό ήρθε στην Ελλάδα. Κάτι για λεφτά είπε στο παιδί» είπε η γιαγιά του 26χρονου.

Τα λεφτά στα οποία αναφέρθηκε η γιαγιά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, προερχόντουσαν από ένα κτήμα το οποίο είχε πουλήσει η 54χρονη. Ο Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φονικό του Αιγίου φέρεται να διεκδίκησε τα χρήματα από την 54χρονη τα οποία όμως εκείνη τα προόριζε για τις σπουδές και την επαγγελματική αποκατάσταση του γιου της.

Η μητέρα φέρεται να αρνήθηκε να του τα δώσει και εν συνεχεία του ζήτησε να φύγει και από το σπίτι.

Οργισμένη με τον Ιταλό κατηγορούμενο είναι και η αδερφή της 54χρονης η οποία είπε χαρακτηριστικά: «Θα του πιω το αίμα. Θα τον κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν πάει. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ».

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Οι κηδείες της 54χρονης και του 26χρονου θα γίνουν το πρωί του Σαββάτου.

Ξανά στο σπίτι ο Ιταλός

Στο σπίτι όπου σημειώθηκε το διπλό φονικό στο Αίγιο βρέθηκε ξανά σήμερα ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος. Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της.

Για τους φόνους, βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας με τις Αρχές να έχουν στοιχεία στα χέρια τους που τον «δείχνουν» ως ένοχο.

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Την ίδια ώρα εκείνος, εμμένει στη θέση του πως είναι αθώος.

Σήμερα, (11/06), οι Αρχές, μετέφεραν τον κατηγορούμενο ξανά στο σπίτι προκειμένου να δεχθεί νέα σειρά ερωτήσεων όσον αφορά τους φόνους.

Ιταλός κατηγορούμενος και αστυνομικοί, έμειναν λίγη ώρα στο σπίτι στο Λόγγο Αιγίου και μετά αποχώρησαν.

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Με σκυμμένο το κεφάλι και γρήγορα βήματα, ο 65χρονος μπήκε στο βαν της αστυνομίας και απομακρύνθηκε από το σημείο.

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Τα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια

Την ίδια ώρα που Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φονικό στο Αίγιο δεν ομολογεί το έγκλημα αν και τα στοιχεία που έχουν οι Αρχές στα χέρια τους τον «καίνε», τα βλέμματα είναι στραμμένα στα εγκληματολογικά εργαστήρια και στις απαντήσεις που δίνουν τα πρώτα ευρήματα.

Ένα από τα στοιχεία που είχαν προκαλέσει εξ αρχής εντύπωση στους αστυνομικούς είναι πως κατά την εξέταση του Ιταλού, εκείνος είχε πάνω του έντονη την οσμή του οινοπνεύματος. Αν και αρχικά θεώρησαν πως ο 65χρονος Ιταλός ίσως να είχε καταναλώσει αλκοόλ, αυτό δεν διαπιστώθηκε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Το ενδεχόμενο το οποίο αναμένεται να εξεταστεί πλέον, είναι να έπλυνε τα χέρια του και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.

Το δεύτερο εύρημα αφορά το μαχαίρι της διπλής δολοφονίας το οποίο εξετάστηκε ενδελεχώς στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ. Πάνω στο μαχαίρι δεν εντοπίστηκε κανένα δακτυλικό αποτύπωμα.

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Το τρίτο εύρημα αφορά σε ένα laptop το οποίο βρισκόταν στο σπίτι που έγινε το φονικό. Πάνω στον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε δακτυλικό αποτύπωμα με αίμα της θανούσης, δηλαδή της 54χρονης γυναίκας.

Δεν ομολογεί ο Ιταλός κατηγορούμενος

Στην αρχική του θέση, ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το διπλό φονικό στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της, παραμένει ο 65χρονος Ιταλός που χθες (10/06) συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές.

Παρά τα επιβαρυντικά στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές εναντίον του, ο 65χρονος, φερόμενος ως δράστης του φονικού, συνεχίζει να παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τα όσα έγιναν μέσα στο σπίτι στον Λόγγο Αιγίου.

«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την 54χρονη και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα γύρω στις 7:30 το πρωί, ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10:00 πήγα στο υπνοδωμάτιο μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με γιατρό στις 11:00, αλλά δεν ήταν εκεί. Πιο μετά τους αναζήτησα στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου, κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 65χρονος.

Πλέον κρατείται μέχρι την απολογία του την Παρασκευή (12/6), όπου αναμένεται να απολογηθεί για τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για τη διπλή ανθρωποκτονία.

Για την υπόθεση που έχει συγκλονήσει το πανελλήνιο μίλησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Mega η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία επιβεβαίωσε πως ο 65χρονος Ιταλός δεν έχει ακόμα ομολογήσει το έγκλημα. «Επιμένει στην αρχική του θέση. Ότι ουσιαστικά ξύπνησε και είδε τις δύο σορούς μέσα στο σπίτι χωρίς να έχει αντιληφθεί τι έχει προηγηθεί. Η έρευνα της Αστυνομίας όμως δεν σταματάει εδώ και σήμερα αναμένουμε απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα (που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι), το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Το τεστ για την ανίχνευση πυρίτιδας που έγινε στον κατηγορούμενο, θα υπάρχει επίσης απάντηση σήμερα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως επίσης και για το ρούχο που κατασχέθηκε, το οποίο έχει κάποια σημάδια που παραπέμπουν σε κηλίδες αίματος. Με τη χρήση βιντεοληπτικού υλικού οι συνάδελφοι έχουν αποκλείσει την ύπαρξη άλλου ατόμου στο σπίτι. Υπάρχει κάμερα σε γειτονική οικία, ενώ δεν υπάρχει και κανένα ίχνος παραβίασης στην οικία>», είπε η κυρία Δημογλίδου.

Και συμπλήρωσε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία να επιμένει μέχρι το τέλος, ακόμα και μέχρι να καταδικαστεί, στην αρχική του θέση. Προσπαθούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος αυτήν την υπόθεση, να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την κατηγορία ώστε να δώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται η ανακριτική αρχή για να αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση».



Τα στοιχεία που καίνε τον Ιταλό

Από τις έρευνες διαπιστώθηκε πως η 54χρονη κατακρεουργήθηκε φέροντας πάνω από 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος δέχτηκε έξι μαχαιριές. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός έφερε και τραύμα από πυροβολισμό.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η σορός του 26χρονου βρέθηκε στο κρεβάτι του δωματίου του. Η μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του δωματίου.

Όσον αφορά τα επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του 65χρονου αρχικά, όπως προαναφέρθηκε, δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι, γεγονός που σημαίνει ότι, όταν έγινε το έγκλημα, στον χώρο δεν βρισκόταν κανείς τρίτος.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην αυλή απλωμένο ένα φρεσκοπλυμένο εσώρουχο, το οποίο φέρεται να έχει ισχνά ίχνη που παραπέμπουν σε αίμα. Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι, κατά την εξέταση του Ιταλού, οι αστυνομικοί παρατήρησαν μια έντονη οσμή οινοπνεύματος.

Αρχικά θεώρησαν πως ο άνδρας ίσως είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο, η εικόνα του δεν έδειχνε κάτι τέτοιο και επίσης, από τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι το ενδεχόμενο να έπλυνε τα χέρια και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.

Επιπλέον, ερευνώνται και οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την εξέτασή του. Καλά ενημερωμένες πηγές, αρχικά ο 65χρονος είπε ότι στις 11:30 το πρωί είχαν κλείσει ραντεβού σε γιατρό. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι είχε ώρα να τους ακούσει και πως σηκώθηκε για να δει τι κάνουν. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν άκουσε τίποτα, ούτε φωνές ούτε πυροβολισμό.

Τέλος, οι αστυνομικοί εντόπισαν αμυχές στα χέρια του κατηγορούμενου, ενώ στα νύχια της 54χρονης βρέθηκε βιολογικό υλικό, το οποίο μέχρι στιγμής παραμένει αταυτοποίητο.