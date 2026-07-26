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Αθώος δηλώνει ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για το διπλό φονικό στο Αίγιο, μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου παραμένει κρατούμενος.

«Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να πενθήσω. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή. Η Μαρία, όντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πυροβόλησε τον Ολύμπιο. Και μετά έδωσε τέλος στον εαυτό της», υποστήριξε.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί αίτηση αποφυλάκισής του. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στο σχετικό αίτημα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, ανατρέπουν το αρχικό σενάριο της υπόθεσης.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε και ο αδελφός του 65χρονου, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στο διπλό φονικό.

«Ακόμα αγαπά τη Μαρία, παρά τα όσα έγιναν. Την αγαπά ακόμη, κλαίει κάθε ημέρα για τον Ολύμπιο. Ο Ολύμπιος ήταν όμορφος τύπος, τόσο καλό άτομο. Ο αδελφός μου ποτέ δε σκότωσε ούτε μύγα. Ο αδελφός μου να πάρει ένα όπλο και να σκοτώσει κάποιον; Είναι αδύνατον. Αν πίστευα ότι ο αδελφός μου σκότωσε τη Μαρία και τον Ολύμπιο, θα σας έλεγα ναι, ότι πρέπει να μείνει στη φυλακή για πολλές ζωές», ανέφερε.