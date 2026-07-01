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Σημαντικά στοιχεία προστίθενται στη δικογραφία για το διπλό φονικό στο Αίγιο, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις του Ιταλού κατηγορούμενου έδειξαν την παρουσία υπνωτικών χαπιών και ιχνών ινδικής κάνναβης, εύρημα που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ενδέχεται να ενισχύει τους ισχυρισμούς του ότι κοιμόταν την ώρα του εγκλήματος.

Συνεχίζονται οι καταθέσεις

Σε κάθε περίπτωση, οι Αρχές εξετάζουν τα πάντα, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες, αλλά και τις συμπληρωματικές καταθέσεις, προκειμένου να συμπληρωθούν όλα τα κομμάτια του παζλ, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και οι ηλεκτρονικές συσκευές που υπήρχαν στο σπίτι.

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Σημειώνεται ακόμη ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν βγει όλα τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί.

Η θέση της ΕΛ.ΑΣ. και το άγνωστο DNA

Παρά τα νέα ευρήματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις, η στάση των Αρχών παραμένει αμετάβλητη. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο, ακόμα και τώρα κατά τη διαδικασία της ανάκρισης, που να εμπλέκει άλλο άτομο μέσα στον χώρο, να υπάρχει δηλαδή παρουσία τέταρτου ατόμου».

Την ίδια ώρα, στο όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο διπλό φονικό είχε εντοπιστεί δείγμα DNA, το οποίο δεν ταυτοποιήθηκε με κανένα από τα δύο θύματα ούτε με τον 65χρονο Ιταλό κατηγορούμενο. Εκείνος συνεχίζει να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι κοιμόταν την ώρα του εγκλήματος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 9 Ιουνίου, όταν ο 65χρονος ζήτησε μέσω γείτονα να ειδοποιηθεί η Αστυνομία. Ωστόσο, ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι μητέρα και γιος είχαν χάσει τη ζωή τους αρκετές ώρες νωρίτερα, περίπου μεταξύ 06:00 και 07:00 το πρωί.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, εκείνος βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού και δεν αντιλήφθηκε τίποτα. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς: «Ξύπνησα γύρω στις 07:30 με 08:00 γιατί είχαμε ένα ραντεβού. Πήγα στο δωμάτιό της και δεν μπόρεσα να ανοίξω και μετά γύρω στις 11:00 ξαναπήγα και τους βρήκα νεκρούς».