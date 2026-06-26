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Ο φίλος του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου κατέθεσε συμπληρωματικά στις αρχές, οι οποίες επί του παρόντος αποκλείουν την εμπλοκή του στο έγκλημα.

Η Ελληνική Αστυνομία αναλύει τη ρομποτική σκούπα του σπιτιού για να διαπιστώσει αν ενεργοποιήθηκε μετά τον φόνο, επιχειρώντας να αντλήσει στοιχεία για τον καθαρισμό του χώρου.

Παράλληλα, οι αξιωματικοί εξετάζουν τους λόγους της παρουσίας του 26χρονου στο σπίτι κατά τον χρόνο του εγκλήματος, αναζητώντας πιθανές οικογενειακές αφορμές.

Οι καταθέσεις μαρτύρων και η ανάλυση των συλλεχθέντων πειστηρίων αναμένεται να οδηγήσουν σε νέα δεδομένα για την εξέλιξη της σοβαρής αυτής υπόθεσης.

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Ως κρίσιμη υπόθεση που απαιτεί ιδιαίτερα λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς περιγράφεται η διερεύνηση της δολοφονίας της 50χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο.

Ποιος είναι ο φίλος του κατηγορούμενου

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, μόλις εντόπισε τις σορούς της 54χρονης και του 26χρονου, όπως είπε και ο ίδιος ο Ιταλός κατηγορούμενος, επικοινωνώνησε με έναν γείτονα και φίλο.

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Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από τον φίλο του κατηγορούμενου, ο οποίος σήμερα Παρασκευή (26.06.2026) κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση. Οι αρχές θεωρούν από την πρώτη στιγμή πως ο φίλος του Ιταλού κατηγορούμενου δεν εμπλέκεται στο διπλό έγκλημα, καθώς βρισκόταν στο Αίγιο εκείνο το πρωί για εξετάσεις σε μικροβιολογικό εργαστήριο.

Για τις εικόνες που είδε στο σπίτι, έχει μιλήσει από την πρώτη στιγμή στις αρχές ενώ οι αστυνομικοί απέκλεισαν από την πρώτη στιγμή την εμπλοκή τρίτου ατόμου στο έγκλημα. Ωστόσο, ο 65χρονος Ιταλός, σύμφωνα με το Live News ζήτησε οι αστυνομικοί να πάρουν αποτυπώματα από τον φίλο του και να γίνει έλεγχος στο DNA του.

Η ρομποτική σκούπα

Παράλληλα, όπως εξήγησε ο αστυνομικός συντάκτης, η ΕΛ.ΑΣ. εστιάζει το ενδιαφέρον της στην ρομποτική σκούπα που υπήρχε εντός του σπιτιού όπου έμεναν τα θύματα του διπλού φονικού, προσπαθώντας να διαπιστώσει αν αυτή ενεργοποιήθηκε χειροκίνητα ή μέσω κινητού τηλεφώνου μετά τη δολοφονία, προκειμένου ο 65χρονος κατηγορούμενος να καθαρίσει τον χώρο του εγκλήματος.

«Πάμε καταρχάς στο 2021, υπόθεση Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Γλυκών Νερών. Υπάρχει αναφορά ότι ο κατηγορούμενο τότε είχε πει ότι «ήμουν ακινητοποιημένος από το δέσιμο των δραστών». Ωστόσο, από μία έξυπνη συσκευή, από το smartwatch, ανακαλύφθηκε ότι δεν ήταν έτσι. ο κατηγορούμενος έκανε βήματα μέσα στο σπίτι. Κάτι αντίστοιχο επιχειρείται και τώρα από την Ελληνική Αστυνομία για την υπόθεση στο Αίγιο.

Δηλαδή, οι αρχές εξετάζουν έξυπνες συσκευές του σπιτιού και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη ρομποτική σκούπα, που είχε αγοράσει το ζευγάρι εδώ και μήνες, προκειμένου να δουν αν έχει ενεργοποιηθεί με κάποιον τρόπο χειροκίνητο ή μέσω κινητού, με σκοπό να καθαρίσει τον χώρο τις κρίσιμες ώρες.

Είναι μία μέθοδος που εφαρμόζουν οι αρμόδιοι των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Κοιτάζουν αν κάποιες από τις έξυπνες συσκευές έχουν ενεργοποιηθεί, τύπου smartwatch ή οτιδήποτε άλλο ή smartphone, έχουν ενεργοποιηθεί ή παρουσιάζουν σχετική κινητικότητα τις κρίσιμες στιγμές. Αυτό γίνεται και τώρα και δεν το λέμε μόνο γιατί βρέθηκε μία ρομποτική σκούπα, είναι πραγματικά έντονο το ενδιαφέρον των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., των αρμόδιων στελεχών των εγκληματολογικών εργαστηρίων, για την ανάλυση της συγκεκριμένης ρομποτικής σκούπας, αν βγει κάτι που να δείχνει την ενεργοποίησή της το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

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Καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι ένα ανατρεπτικό στοιχείο, είναι μία νέα διάσταση ερευνών γενικότερα σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Και είναι βεβαίως και αν επαληθευτεί κάτι τέτοιο θα είναι από τις σπανιότατες περιπτώσεις και παγκοσμίως που πλέον θα έχουμε και αυτή, αυτού του είδους τη διερεύνηση και αυτού του είδους την επαλήθευση ή οτιδήποτε άλλο», ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στον λόγο για τον οποίο ο 26χρονος είχε επιστρέψει στο σπίτι του στον Λόγγο Αιγίου, σε συνδυασμό με τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου περί ύπαρξης ψυχολογικών ζητημάτων στο οικογενειακό περιβάλλον.

Οι Αρχές διερευνούν αν επρόκειτο για μια προγραμματισμένη και συνηθισμένη επίσκεψη του 26χρονου στη μητέρα του στο χωριό ή αν η παρουσία του σχετιζόταν με κάποια δύσκολη απόφαση που επρόκειτο να ληφθεί σχετικά με την ίδια.

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Οι καταθέσεις προσώπων που γνώριζαν τον 26χρονο, καθώς και το σύνολο των πειστηρίων που έχουν συλλεχθεί και εξεταστεί, ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέα δεδομένα και πιθανή ανατροπή που μέχρι στιγμής δεν είχε προβλεφθεί.