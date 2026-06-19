Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα εγκληματολογικά ευρήματα δεν έχουν προσφέρει αξιοποιήσιμα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, καθώς δεν εντοπίστηκαν ίχνη DNA ή αποτυπώματα στα κατασχεθέντα αντικείμενα.

Οι Αρχές θεωρούν τον 65χρονο σύντροφο των θυμάτων βασικό ύποπτο, καθώς ισχυρίζονται ότι ο ίδιος είχε χρόνο να καθαρίσει τον χώρο μετά το έγκλημα.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι τα θύματα αλληλοσκοτώθηκαν, εκδοχή που έρχεται σε αντίθεση με τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τα δεδομένα της έρευνας.

Οι αστυνομικές αρχές θα εξετάσουν πλέον τα ψηφιακά πειστήρια από το σπίτι για να συλλέξουν στοιχεία, ενώ εντύπωση προκαλεί η έντονη μυρωδιά απολυμαντικών στον χώρο και η εξαφάνιση καθαριστικών εργαλείων.

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Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα περίπλοκο μυστήριο, καθώς μέχρι στιγμής τα εγκληματολογικά ευρήματα δεν έχουν δώσει τις απαντήσεις που αναζητούν οι Αρχές.

Οι τελευταίες εξετάσεις DNA και γενετικού υλικού δεν απέφεραν αξιοποιήσιμα στοιχεία, καθώς δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

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Παράλληλα, δεν βρέθηκε DNA κάτω από τα νύχια του κατηγορουμένου, ενώ ούτε το μαχαίρι ούτε το όπλο που κατασχέθηκαν έφεραν αποτυπώματα. Επιπλέον, το φλόμπερ που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση δεν αφήνει κατάλοιπα πυρίτιδας, δυσκολεύοντας περαιτέρω την έρευνα.

Παρά την έλλειψη άμεσων αποδεικτικών στοιχείων, οι αστυνομικοί εξακολουθούν να θεωρούν τον 65χρονο βασικό ύποπτο. Σύμφωνα με την έρευνα, παρέμεινε μόνος στον χώρο για περίπου έξι ώρες μετά το έγκλημα, διάστημα που ενδέχεται να του επέτρεψε να καθαρίσει τον χώρο και να εξαφανίσει πιθανά ίχνη.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε τίποτα, ενώ ισχυρίζεται πως όταν ξύπνησε έκανε ντους λόγω αδιαθεσίας. Παράλληλα, επιμένει ότι τα δύο θύματα αλληλοσκοτώθηκαν, εκδοχή που, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, δεν συμβαδίζει με τον αριθμό και τη φύση των τραυμάτων που έφεραν και οι δύο.

Οι Αρχές δεν πείθονται από την έλλειψη στοιχείων και αναμένεται να εξετάσουν τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές που υπήρχαν μέσα στο σπίτι, προσπαθώντας μέσα από το ιστορικό ενδεχομένως να εντοπίσουν κινήσεις που θα προσθέσουν στοιχεία στην υπόθεση.

Επιπλέον, όταν οι Αρχές έφτασαν στο σπίτι της Αιγιάλειας ο χώρος μύριζε έντονα οινόπνευμα και χλωρίνη, ενώ όσο και αν έψαξαν δεν κατάφεραν να βρουν τη σφουγγαρίστρα και τον κουβά που υπήρχε στο σπίτι. Δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήθηκαν για να καθαριστούν τα αίματα και στη συνέχεια να καταστράφηκαν ή να βρίσκονται κάπου θαμμένα.

Σημειώνεται πως τα μόνα ματωμένα αποτυπώματα που έχουν βρεθεί σε κινητά στοιχεία και ανήκουν στην άτυχη 54χρονη, ενώ έχει γίνει γνωστό πως ο 26χρονος δολοφονήθηκε την ώρα που κοιμόταν.