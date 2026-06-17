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Αρκετή συζήτηση έχει προκαλέσει στα γαλλικά, κυρίως, μέσα ενημέρωσης το ειδύλλιο μεταξύ της Αντριάνα Σκλεναρίκοβα- Καρεμπέ και του θρύλου της γαλλικής μουσικής σκηνής, Μαρκ Λαβουάν.

Η σχέση της 54χρονης, σήμερα, Αντριάνα Καρεμπέ στις αρχές του 2024, όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε σε κοινές εξόδους, με τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις τους να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για έναν δυνατό έρωτα. Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά τους, η Αντριάνα και ο Μαρκ δεν κρύβονται πλέον, κάνοντας την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ του Μόντε Κάρλο τον Ιούνιο του 2024, όπου η χημεία τους ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής.

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Το βράδυ της Τρίτης, 16 Ιουνίου, το ζευγάρι εμφανίστηκε ξανά μαζί στην τελετή λήξης του 65ου τηλεοπτικού φεστιβάλ του Μόντε Κάρλο και οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι κατά την άφιξή τους.

Η Αντριάνα Καρτεμπέ και ο Μάρκ Λαβουάν στο τηλεοπτικό φεστιβάλ του Μόντε Κάρλο.

Ποιος είναι ο αγαπημένος της Αντριάνα Καρεμπέ

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη γαλλική ποπ κουλτούρα, ο 63χρονος Μαρκ Λαβουάν δεν είναι απλώς ένας τραγουδιστής. Είναι ένας σουπερστάρ της Γαλλίας από τη δεκαετία του ’80, γνωστός για τη βελούδινη φωνή του, τις ρομαντικές μπαλάντες και την επιτυχημένη καριέρα του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Το «cool» στυλ του τον τοποθετεί στις λίστες με τους πιο γοητευτικούς άνδρες της γαλλικής βιομηχανίας θεάματος εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Το ζευγάρι, αν και προστατεύει την προσωπική του ζωή, δεν διστάζει να εκφράσει τα συναισθήματά του δημόσια. Ο Λαβουάν, που παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν και έχει τρία παιδιά, δεν έχει κρύψει τον ενθουσιασμό του, δηλώνοντας σε συνεντεύξεις του ότι η Αντριάνα Καρεμπέ είναι μια γυναίκα που τον «γοητεύει απόλυτα» και ότι η συνάντησή τους ήρθε σε μια στιγμή της ζωής του που τον γεμίζει ευτυχία.

O σύντροφος της Αντριάνα Καρεμπέ έχει συνεργαστεί στο γαλλικό The Voice με τον Νίκο Αλιάγα.

Η Αντριάνα Καρεμπέ, που έχει παντρευτεί και εκείνη δύο φορές και έχει μία 9χρονη κόρη από τον δεύτερο σύζυγό της, έχει περιγράψει τη σχέση της με τον γάλλο τραγουδιστή ως μια «όμορφη έκπληξη». Σε πρόσφατες δηλώσεις της, στάθηκε ιδιαίτερα στην προσωπικότητα του Lavoine, υπογραμμίζοντας ότι πέρα από τη φήμη του, είναι ένας άνθρωπος με σπάνιο ψυχικό κόσμο που την κάνει να νιώθει μοναδική.

Πριν από 20 χρόνια ακριβώς η Τσέχα καλλονή Αντριάνα Καρεμπέ μοίραζε τη ζωή της ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι καθώς ο τότε σύζυγός της, Κριστιάν Καρεμπέ αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό.

Στα 54 της χρόνια, το σούπερμοντελ των 90’s υνεχίζει να περπατά στις πασαρέλες των μεγάλων οίκων μόδας. Ενδεικτικά, τον Ιανουάριο του 2026 συμμετείχε στο show του Stéphane Rolland κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.