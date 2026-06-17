Ο ΠΑΟΚ έμαθε την Τετάρτη (17/6) την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ξεκινώντας τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, από την κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας στις 14:00.
Ο “δικέφαλος του βορρά” ήταν φυσικά ισχυρός και η κληρωτίδα φέρνει στο δρόμο του το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) και την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Ρουμανία). Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 30 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη.
Αναλυτικά τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού γύρου:
Χάμαρμπι – Άντερλεχτ
Καραμπάγκ / Βέστρι – ΤΣΣΚΑ Σόφιας / Ντέρι Σίτι
Τρόμσο – Πλζεν
Τβέντε – Βοϊβοντίνα / Φερεντσβάρος
Μπεσίκτας – Μίντιλαντ
Χάιντουκ / Ζίλινα – Πάφος
Σεν Γκάλεν – Μπενφίκα
Σέριφ / Αλουμίνι – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Ντίναμο Κιέβου / Κλουζ – ΠΑΟΚ