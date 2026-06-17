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Ο ΠΑΟΚ έμαθε την Τετάρτη (17/6) την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ξεκινώντας τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, από την κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας στις 14:00.

Ο “δικέφαλος του βορρά” ήταν φυσικά ισχυρός και η κληρωτίδα φέρνει στο δρόμο του το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) και την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Ρουμανία). Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 30 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη.

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Αναλυτικά τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού γύρου:

Χάμαρμπι – Άντερλεχτ

Καραμπάγκ / Βέστρι – ΤΣΣΚΑ Σόφιας / Ντέρι Σίτι

Τρόμσο – Πλζεν

Τβέντε – Βοϊβοντίνα / Φερεντσβάρος

Μπεσίκτας – Μίντιλαντ

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Χάιντουκ / Ζίλινα – Πάφος

Σεν Γκάλεν – Μπενφίκα

Σέριφ / Αλουμίνι – Μακάμπι Τελ Αβίβ

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Ντίναμο Κιέβου / Κλουζ – ΠΑΟΚ