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Με την Ντιναμό Κιέβου θα έρθει αντιμέτωπος ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ουκρανική ομάδα εξασφάλισε το εισιτήριο της πρόκρισης απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, την οποία λύγισε με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι.

Η Ντιναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ

Ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει την Ντιναμό Κιέβου, η οποία απέκλεισε την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ στη διαδικασία των πέναλτι, καθώς και οι δύο αναμετρήσεις έληξαν χωρίς γκολ.

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H Ντιναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλός μας στον 2ο προκριματικό γύρο του #UΕL! #PAOK #NewEra pic.twitter.com/C2d4M0KSrM — PAOK FC (@PAOK_FC) July 16, 2026

Ο πρώτος αγώνας με τον Δικέφαλο του Βορρά θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στην ουδέτερη Πολωνία, με τη ρεβάνς να ακολουθεί μία εβδομάδα μετά, στις 30 του μήνα, στην Τούμπα. Τις ίδιες μέρες, αναμένεται να γίνουν και τα ματς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι για το Conference League.