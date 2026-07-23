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Παρά το γρήγορο γκολ που δέχτηκε στο τρίτο λεπτό, η ελληνική ομάδα ανέτρεψε το σκορ με τέρματα των Κωνσταντέλια, Ζαφείρη και Σανταμαρία.

Η Ντιναμό Κιέβου μείωσε το σκορ στο 77ο λεπτό, αλλά ο ΠΑΟΚ διατήρησε το προβάδισμα μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης.

Η ρεβάνς των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας.

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Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο και σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία νίκη με 3-2 απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου στη «Motor Lublin Arena» της Πολωνίας.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έδειξε χαρακτήρα και αντίδραση, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, όμως με εξαιρετική επιθετική παρουσία κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να φύγει με το πολύτιμο διπλό.

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Η ρεβάνς των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να υπερασπιστεί το προβάδισμα που απέκτησε αλλά και να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που θα καταφέρει να αποκλείσει τη Ντιναμό Κιέβου.

Ψυχρολουσία από νωρίς, απάντηση με Κωνσταντέλια



Η Ντιναμό Κιέβου αιφνιδίασε τον ΠΑΟΚ και άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό. Μετά από ωραία συνεργασία των Γκερέρο και Ντουμπιντσάκ από την αριστερή πλευρά, ο Μπράζκο βρέθηκε σε θέση βολής και με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής νίκησε τον Παβλένκα για το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ, όμως, δεν επηρεάστηκε και βρήκε γρήγορα την απάντηση. Στο 13ο λεπτό ο Μύθου έκλεψε την μπάλα, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βγήκε τετ α τετ, πλασάροντας ιδανικά με δεξί «σκαφτό» για το 1-1.

Ο «Δικέφαλος» συνέχισε να πιέζει και είχε σημαντικές στιγμές για να πάρει το προβάδισμα. Στο 24’ ο Κωνσταντέλιας δημιούργησε φάση από τα αριστερά, όμως ο Μύθου δεν πρόλαβε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ λίγο αργότερα ο Γκερέρο απείλησε για τους Ουκρανούς.

Η υπεροχή του ΠΑΟΚ επιβραβεύτηκε στο 38’. Μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή της Ντιναμό, η οποία ξεκίνησε από εντυπωσιακό τακουνάκι του Κωνσταντέλια, η μπάλα έφτασε στον Ζαφείρη, ο οποίος με κοντινό διαγώνιο σουτ ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1.

Σανταμαρία και προβάδισμα δύο τερμάτων



Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμά του. Στο 51ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας δημιούργησε ξανά, τροφοδοτώντας τον Σανταμαρία, ο οποίος με συρτό σουτ με το δεξί έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Νέσερετ.

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Για τον Γάλλο μέσο αυτό ήταν το ιδανικό επίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς πέτυχε ένα σημαντικό γκολ σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Η Ντιναμό προσπάθησε να αντιδράσει και να επιστρέψει στο παιχνίδι, όμως ο ΠΑΟΚ έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση. Στο 64’ ο Πονομαρένκο απείλησε, αλλά το πλασέ του υπό την πίεση του Χατζηδιάκου ήταν άστοχο.

Η Ντιναμό μείωσε, αλλά ο ΠΑΟΚ άντεξε



Οι Ουκρανοί κατάφεραν να ξαναμπούν στο παιχνίδι στο 77ο λεπτό. Μετά από σέντρα του Κεντζιόρα και πάσα του Μπουγιάλσκι, ο Λόνβικ με εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Παβλένκα για το 3-2.

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Η Ντιναμό πίεσε στα τελευταία λεπτά και είχε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 83’. Ο Πονομαρένκο βγήκε απέναντι στον Παβλένκα και επιχείρησε ένα εντυπωσιακό «σκαφτό» πλασέ, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι. Στο 90+5’ ο ΠΑΟΚ άγγιξε και το τέταρτο γκολ, στην τελευταία φάση της αναμέτρησης. Ο Καμαρά επιχείρησε ένα μακρινό συρτό σουτ, η μπάλα πήρε πορεία προς την εστία της Ντιναμό Κιέβου, όμως σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι και κατέληξε άουτ, με τον διαιτητή να σφυρίζει αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ πήρε μια πολύτιμη νίκη, έχοντας πλέον το πάνω χέρι ενόψει της μεγάλης ρεβάνς στην Τούμπα.

ΓΚΟΛ: 3′ Μπράζκο, 77′ Λονβίκ – 13′ Κωνσταντέλιας, 38′ Ζαφείρης, 51′ Σανταμαρία

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 46′ Πονομαρένκο / 57′ Χατζηδιάκος, 63′ Κωνσταντέλιας, 88′ Γερεμέγεφ

ΚΟΚΚΙΝΗ: – / –

ΔΟΚΑΡΙ: 83′ Πονομαρένκο / 90+5′ Καμαρά

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ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ: Νέσερετ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μιχάνκο, Ντούμπιντσακ, Μπράζκο (85′ Ρουμπτσίνσκι), Πιχάλονοκ (55′ Λονβίκ), Σαπαρένκο (68′ Μπουγιάλσκι), Βολόσιν (55′ Ρεντούσκο), Πονομαρένκο, Γκερέρο (68′ Γιαρμολένκο).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος (83′ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Ζαφείρης (78′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (83′ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας, Άλι (14′ λ.τρ. Τάισον), Μύθου (78′ Γερεμέγεφ)

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