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Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League (αν περάσει, φυσικά, την Ντινάμο Κιέβου) με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι-Άντερλεχτ

Ο ΠΑΟΚ έχει κληρωθεί με τη Ντιναμό Κιέβου για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League και έμαθε και τον αντίπαλο που θα έχει εφόσον περάσει τους Ουκρανούς, για τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

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Όπως προέκυψε από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (20/7) στα γραφεία της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον νικητή του ζευγαριού στις 6 Αυγούστου, ενώ μία εβδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα στις 13 Αυγούστου θα ταξιδέψει είτε στη Στοκχόλμη είτε στις Βρυξέλλες.

Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την ουκρανική ομάδα, τότε θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού για τον β΄ προκριματικό του Europa League Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Conference League, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Αν ο «Δικέφαλος του βορρά» αποκλειστεί στον β΄ προκριματικό γύρο του Europa League από τη Ντινάμο Κιέβου (23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας & 30/7 στην Τούμπα τα παιχνίδια), τότε θα υποβιβαστεί στην τρίτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA.

Οι Θεσσαλονικείς θα δώσουν στην Τούμπα στις 6 Αυγούστου την πρώτη αναμέτρηση για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 13/8.