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Ο νεαρός μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου μετά από ασίστ του Γκόμες και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο σαρακοστό όγδοο λεπτό.

Παρά τα δύο δοκάρια της ουκρανικής ομάδας στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ διατήρησε το προβάδισμά του και πλέον αναμένει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι Άντερλεχτ - Χάμαρμπι.

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Ο ΠΑΟΚ με δύο γκολ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια κέρδισε και στην Τούμπα την Ντινάμο Κιέβου και προκρίθηκε στον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ – Χάμαρμπι.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο τις φετινές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του στην Τούμπα. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ του «Δικεφάλου», νικώντας ισάριθμες φορές τον Σούρκις με άψογα πλασέ στην αριστερή γωνία της εστίας.

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Το πρώτο μέρος κύλησε χωρίς πολλές μεγάλες φάσεις, με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στην τακτική και τον έλεγχο του ρυθμού. Ο ΠΑΟΚ διατήρησε την αμυντική του συνοχή και λίγο πριν από την ανάπαυλα κατάφερε να πάρει προβάδισμα, όταν ο Κωνσταντέλιας αξιοποίησε την πάσα του Γκόμες, κοντρόλαρε υποδειγματικά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο διεθνής μεσοεπιθετικός «χτύπησε» ξανά. Στο 48ο λεπτό απέφυγε δύο αντιπάλους και με χαμηλό πλασέ διαμόρφωσε το 2-0, βάζοντας γερές βάσεις για την πρόκριση και γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους του ΠΑΟΚ.

Το παιχνίδι:

Η πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 6ο λεπτό, όταν ο Χατζηδιάκος απείλησε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, όμως ο τερματοφύλακας της Ντιναμό αντέδρασε σωστά. Οι Ουκρανοί απάντησαν λίγο αργότερα με τον Πονομαρένκο, του οποίου το σουτ πέρασε άουτ.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν ψηλά, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν λάθη στην ανάπτυξη της Ντιναμό, χωρίς όμως να δημιουργούν πολλές καθαρές ευκαιρίες.

Στο 34′ ο Ζίβκοβιτς δοκίμασε το πόδι του, αλλά δεν έδωσε δύναμη στην τελική προσπάθεια, ενώ στο 44′ ο Τάισον επιχείρησε να σκοράρει από πλάγια θέση, με τον Σούρκις να μπλοκάρει εύκολα.

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Το γκολ ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Γκόμες βρήκε τον Κωνσταντέλια και εκείνος, με ψύχραιμο πλασέ μέσα από την περιοχή, έγραψε το 1-0.

Μόλις τρία λεπτά μετά την επανέναρξη, ο ίδιος παίκτης πήρε την κατάσταση στα χέρια του, πέρασε δύο αντιπάλους και με νέο υποδειγματικό τελείωμα διαμόρφωσε το 2-0.

Η Ντιναμό είχε δύο δοκάρια στο δεύτερο μέρος, όμως δεν κατάφερε να ξαναμπεί στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

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Στο 69′ ο Μιχαηλίδης επιχείρησε απευθείας εκτέλεση φάουλ από μεγάλη απόσταση, με την μπάλα να περνά ελάχιστα έξω.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης ο Ιταλός τεχνικός προχώρησε σε αρκετές αλλαγές για να διατηρήσει φρέσκια την ομάδα του, ενώ στο 83′ ο Κωνσταντέλιας αποχώρησε μέσα σε θερμό χειροκρότημα από την εξέδρα.

Η τελευταία αξιοσημείωτη φάση καταγράφηκε στο 90′, όταν ο Μύθου επιχείρησε σουτ εκτός περιοχής, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

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Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ο ΠΑΟΚ επέλεξε να αναπτύσσεται κυρίως από τη δεξιά πλευρά, με τους Γκόμες και Τάισον να δημιουργούν συνεχώς προϋποθέσεις για επιθέσεις μέσα στην περιοχή της Ντιναμό.