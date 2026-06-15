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Τη βεβαιότητα πως το μαχαίρι είναι «σκουπισμένο» εξέφρασαν τα στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. που «σάρωσαν» το ένα από τα δύο φονικά όπλα του διπλού εγκλήματος στο Λόγγο Αιγιαλείας, με θύματα την 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της.

Αυτό υποστηρίζει αποκλειστικό ρεπορτάζ του Patrapress.gr.

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Το κουζινομάχαιρο των 20 εκατοστών, το οποίο βρέθηκε κάτω από τη σορό της άτυχης 54χρονης, δεν έφερε κανένα απολύτως αποτύπωμα.

«Το μαχαίρι μεταφέρθηκε από την κουζίνα στο υπνοδωμάτιο. Η κοινή λογική λέει πως θα έφερε τουλάχιστον το αποτύπωμα του ατόμου που το έπιασε για τελευταία φορά. Το γεγονός πως δεν βρέθηκε κανένα απολύτως εύρημα “λέει” πολλά για το πώς χειρίστηκε το μέσο τέλεσης του εγκλήματος ο δράστης», ανέφεραν χαρακτηριστικά καλά πληροφορημένες πηγές της ιστοσελίδας.

Η απόπειρα σκηνοθεσίας του εγκλήματος

Εξαρχής οι αστυνομικοί εξέφραζαν την πεποίθηση πως το συγκεκριμένο πειστήριο δεν θα… «μιλήσει». Οι αρχές εκτιμούν ότι το μαχαίρι αφέθηκε εσκεμμένα στον χώρο του εγκλήματος –όπως και το όπλο τύπου φλόμπερ με το οποίο βλήθηκε στο κεφάλι ο 26χρονος– προκειμένου να στηθεί ένα σκηνικό «αλληλοεξόντωσης».

Ο δράστης επιδίωξε να φανεί πως μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν, την ώρα που σε απόσταση αναπνοής ο 65χρονος Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, αρνούμενος από την πρώτη στιγμή την οποιαδήποτε εμπλοκή του στην διπλή δολοφονία.

Αιματηρά αποτυπώματα στο όπλο και σε υπολογιστή «καρφώνουν» τον δράστη

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Ένα ακόμα σοκαριστικό στοιχείο, το οποίο επισημαίνουν αστυνομικές πηγές στο Patrapress.gr, καταδεικνύει την ερασιτεχνική προσπάθεια του δράστη να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος. Κατά την εργαστηριακή ανάλυση, εντοπίστηκαν αποτυπώματα της 54χρονης τόσο στο όπλο τύπου φλόμπερ όσο και σε ένα λάπτοπ.

Ένα ακόμα σοκαριστικό στοιχείο, το οποίο επισημαίνουν αστυνομικές πηγές στο Patrapress.gr, καταδεικνύει την ερασιτεχνική προσπάθεια του δράστη να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος. Κατά την εργαστηριακή ανάλυση, εντοπίστηκαν αποτυπώματα της 54χρονης τόσο στο όπλο τύπου φλόμπερ όσο και σε ένα λάπτοπ.

Πρόκειται, ωστόσο, για αιματηρά αποτυπώματα, γεγονός που σημαίνει πρακτικά πως η γυναίκα θα έπρεπε να έχει πιάσει τα συγκεκριμένα αντικείμενα αφού είχε ήδη τραυματιστεί.

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Η κατάρρευση του σεναρίου της «αλληλοεξόντωσης»

Το γεγονός πως τα εν λόγω ευρήματα «κατασκευάστηκαν» από τον πραγματικό δολοφόνο προκύπτει από μια καθοριστική λεπτομέρεια που αποκαλύπτει το Patrapress.gr, που αφορά στο δεδομένο πως η 54χρονη γυναίκα δεν φέρει το παραμικρό ίχνος πυρίτιδας στα χέρια της. Επιπλέον και από την ιατροδικαστική έκθεση έχει αποκλείστεί το ενδεχόμενο της «αλληλοεξουδετέρωσης», ενώ ίχνη στο πάτωμα του σπιτιού στο Λόγγο, όπως είχε αποκαλύψει από την πρώτη στιγμή το Patrapress.gr, δείχνουν προσπάθεια καθαρισμού του χώρου από το αίμα της 54χρονης, χωρίς ωστόσο να έχουν βρεθεί τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν.

Ο αρχικός ισχυρισμός και το σενάριο που επιχειρήθηκε να στηθεί –ότι δηλαδή η μητέρα πυροβόλησε και σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με μανία χρησιμοποιώντας το κουζινομάχαιρο– σύμφωνα με αστυνομικές πηγές καταρρέει πλήρως βάσει των επιστημονικών ευρημάτων.

Εντός της ημέρας αναμένονται και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ για το εσώρουχο του 65χρονου, το οποίο, αν και είχε πλυθεί, φέρει λεκέ που παραπέμπει σε κηλίδα αίματος, αλλά και για το ξένο γενετικό υλικό (DNA) που όπως αποκάλυψε το Patrapress.gr, εντοπίστηκε στα νύχιας της συζύγου του.





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