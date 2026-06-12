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Στον ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο Αιγίου, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για τα αδικήματα που του αποδίδονται, ενώ στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρώτη στιγμή της εξέτασής του υπέπεσε σε αντιφάσεις, ωστόσο εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στο διπλό φονικό, επιμένοντας πως είναι αθώος.

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Η μαρτυρία του γείτονα που βρέθηκε μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η μαρτυρία του γείτονα και φίλου του κατηγορούμενου, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που βρέθηκαν στο σπίτι μετά το έγκλημα.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, ο 65χρονος τον κάλεσε νωρίς το πρωί της ημέρας του φονικού ζητώντας του να μεταβεί άμεσα στο σπίτι, χωρίς ωστόσο να του εξηγήσει τι είχε συμβεί. Όταν έφτασε, οι δύο άνδρες μπήκαν μαζί στο εσωτερικό της κατοικίας, με τον Ιταλό να εμφανίζεται εμφανώς αναστατωμένος και να αποφεύγει να απαντήσει ξεκάθαρα στις ερωτήσεις του.

Ο μάρτυρας φώναζε επανειλημμένα τα ονόματα της 54χρονης και του γιου της χωρίς να λάβει καμία απάντηση. Τότε, όπως είπε, ο κατηγορούμενος του ανέφερε μόνο τη λέξη «morto» («νεκρός» στα ιταλικά). Μπαίνοντας σε ένα από τα δωμάτια, αντίκρισε τη γυναίκα και τον 26χρονο νεκρούς.

Αμέσως ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο κατηγορούμενος, το προηγούμενο βράδυ η σύντροφός του κοιμόταν κανονικά, ενώ το πρωί δεν τη βρήκε στο δωμάτιό της και όταν αναζήτησε τον γιο της ήρθε αντιμέτωπος με το τραγικό θέαμα.

Το ξέσπασμα της αδερφής της 54χρονης

Συγκλονισμένη παραμένει η αδερφή της 54χρονης, η οποία μίλησε για την απώλεια της αδελφής και του ανιψιού της, εκφράζοντας οργή αλλά και αδυναμία να πιστέψει όσα έχουν συμβεί.

Όπως ανέφερε, γνώριζε τον 65χρονο επί χρόνια και ποτέ δεν είχε αντιληφθεί συμπεριφορές που να προϊδεάζουν για μια τόσο ακραία πράξη, περιγράφοντάς τον ως έναν ήρεμο και ευγενικό άνθρωπο.

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Τόνισε, ωστόσο, πως εάν αποδειχθεί η ενοχή του, θα σταθεί απέναντί του και θα ζητήσει την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία. Παράλληλα, εξέφρασε απορίες για τα κίνητρα που ενδεχομένως οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ σημείωσε ότι σύμφωνα με μαρτυρίες ο φερόμενος ως δράστης φώναζε το όνομα της 54χρονης την ώρα του φονικού.

Οι οικονομικές διαφορές που εξετάζονται ως πιθανό κίνητρο

Την ώρα που ο 65χρονος αρνείται τις κατηγορίες, οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα πιθανά κίνητρα του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, στο μικροσκόπιο βρίσκονται οικονομικές διαφορές που φαίνεται να είχαν δημιουργήσει ένταση στη σχέση του ζευγαριού τα τελευταία χρόνια.

Η γνωριμία τους φέρεται να έγινε πριν από περίπου 15 έως 20 χρόνια σε ξενοδοχείο στη Σκιάθο. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του κατηγορούμενου, ο Ιταλός πούλησε το σπίτι του στην πατρίδα του και αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, προκειμένου να ζήσει με τη σύντροφό του και τον γιο της, έχοντας ήδη συνταξιοδοτηθεί πρόωρα.

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Αρχικά διέμεναν σε ενοικιαζόμενη κατοικία, διαφορετική από εκείνη όπου σημειώθηκε το έγκλημα. Όταν ο 26χρονος ενηλικιώθηκε μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για σπουδές, ενώ το ζευγάρι είχε επενδύσει χρήματα για την ανακαίνιση του πατρικού σπιτιού της 54χρονης με σκοπό να εγκατασταθεί εκεί μόνιμα, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Η μετακόμιση και οι εντάσεις στη σχέση

Το 2023 το σπίτι που νοίκιαζαν πουλήθηκε και ο νέος ιδιοκτήτης δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της μίσθωσης. Έτσι, το ζευγάρι μετακόμισε αναγκαστικά στο πατρικό της 54χρονης.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με συγγενικά πρόσωπα της γυναίκας, οι μεταξύ τους σχέσεις επιβαρύνθηκαν σημαντικά λόγω οικονομικών διαφορών.

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Παράλληλα, η 54χρονη αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας στην καρδιά και υποβλήθηκε σε επέμβαση στην Ιταλία, με τον 65χρονο να βρίσκεται στο πλευρό της και, σύμφωνα με μαρτυρίες, να καλύπτει τα έξοδα της νοσηλείας της.

Η πώληση του κτήματος και η διαφωνία για τα χρήματα

Τον Μάρτιο του 2023 ο 26χρονος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Θεσσαλονίκη και μετακόμισε στη Γερμανία για μεταπτυχιακές σπουδές στη μουσική.

Την ίδια περίοδο η μητέρα του προχώρησε στην πώληση ενός οικογενειακού κτήματος έκτασης 1.997 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο είχε κληρονομήσει από τους γονείς της. Σύμφωνα με το συμβόλαιο, η αντικειμενική αξία του ακινήτου ανερχόταν σε 52.721 ευρώ, ενώ η αγοραπωλησία πραγματοποιήθηκε έναντι 15.000 ευρώ.

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Το ποσό καταβλήθηκε με επιταγή στον 26χρονο, καθώς το ακίνητο ήταν καταχωρημένο στο όνομά του και τα χρήματα προορίζονταν για τη χρηματοδότηση των σπουδών του στη Γερμανία.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος φέρεται να ζήτησε μερίδιο από τα χρήματα της πώλησης, υποστηρίζοντας ότι είχε επενδύσει σημαντικά ποσά στο σπίτι όπου διέμεναν, το οποίο ήταν στο όνομα του γιου της συντρόφου του. Η 54χρονη φέρεται να αρνήθηκε, απαντώντας πως τα χρήματα που είχε δώσει αφορούσαν το σπίτι στο οποίο κατοικούσε.

Η οριστική ρήξη πριν από το έγκλημα

Μετά τη διαφωνία για τα χρήματα, οι σχέσεις του ζευγαριού φαίνεται να επιδεινώθηκαν περαιτέρω. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 54χρονη είχε ζητήσει τη βοήθεια του γιου της προκειμένου να απομακρυνθεί από τον σύντροφό της και να τερματίσει τη σχέση τους.

Ο 26χρονος, ο οποίος σχεδίαζε αρχικά να επιστρέψει στην Ελλάδα τον Ιούλιο, φέρεται να άλλαξε τα σχέδιά του έπειτα από τηλεφώνημα της μητέρας του και να επέστρεψε νωρίτερα. Κατά πληροφορίες, είχε ξεκαθαρίσει ότι θα ζητούσε από τον Ιταλό να εγκαταλείψει το σπίτι ή θα έπαιρνε τη μητέρα του μαζί του στη Γερμανία.

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Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να φοβήθηκε ότι θα έχανε τόσο τη σύντροφό του όσο και τα χρήματα που θεωρούσε ότι είχε επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια, στοιχείο που ερευνάται ως πιθανό κίνητρο πίσω από το διπλό φονικό.

Πάντως, ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, με την απολογία του ενώπιον του ανακριτή να θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της έρευνας.