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Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει η υπόθεση του θανάτου μιας 54χρονης και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο, καθώς τα νεότερα ευρήματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης οδηγούν τις Αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η γυναίκα να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, οι φωτογραφίες της νεκροψίας φέρονται να ενισχύουν το συγκεκριμένο σενάριο. Όπως αναφέρεται, η 54χρονη ενδέχεται να πυροβόλησε τον γιο της με το φλόμπερ που βρέθηκε στο σπίτι και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.

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Το ενδεχόμενο αυτό είχε υποστηρίξει εξαρχής ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι την ώρα του περιστατικού βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού και πως το επόμενο πρωί ήταν εκείνος που εντόπισε τις δύο σορούς.

Τα νέα στοιχεία της ιατροδικαστικής έρευνας

Καθοριστικό θεωρείται το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις φωτογραφίες της νεκροψίας δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται το τραύμα στην πλάτη της 54χρονης, το οποίο αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι δεν θα μπορούσε να είναι αυτοπροκληθέν.

Παράλληλα, τα τραύματα που εντοπίζονται στον καρπό της γυναίκας εκτιμάται πλέον ότι πρόκειται για επιφανειακές αμυχές, οι οποίες έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες περιπτώσεις αυτοχειρίας ως «δοκιμαστικά» τραύματα πριν από το θανατηφόρο πλήγμα.

Αναμένεται η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση

Μέχρι στιγμής, η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει παραδοθεί στις αρμόδιες Αρχές. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται η αρχική κατάθεση του ιατροδικαστή, στην οποία γινόταν αναφορά σε τραύμα στην πλάτη της γυναίκας, στοιχείο που είχε οδηγήσει τις έρευνες προς διαφορετική κατεύθυνση.

Οι έρευνες συνεχίζονται και η τελική αξιολόγηση των ευρημάτων αναμένεται να κρίνει την εξέλιξη της υπόθεσης.